ニューストップ > ライフスタイルニュース > 夫「息子には中受してほしい」妻「宿題すら自分でやらないけど？」夫… 夫「息子には中受してほしい」妻「宿題すら自分でやらないけど？」夫婦が中学受験に求めるものとは… 夫「息子には中受してほしい」妻「宿題すら自分でやらないけど？」夫婦が中学受験に求めるものとは… 2026年2月12日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 息子はゲームに夢中、ごく普通の小学生として過ごしていました。しかしある日突然、夫が「息子を俺の母校（名門私立）に入れる」と言い出して…!?これは息子の将来を思っての提案なのでしょうか？そんな矢先に聞いた美咲さんの話が、私たち家族の未来を大きく変えることになるのでした⋯。＞＞ 【まんが】母校に行かせたい父・芝浦家の場合(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】母校に行かせたい父・芝浦家の場合 完全に孤立？呼びかけにも反応せずピリついたまま退社【年下の同僚からフキハラされた話 Vol.151】 解雇も視野に？本日中に彼女の処分について協議することに…【年下の同僚からフキハラされた話 Vol.150】