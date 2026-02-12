NPBエンタープライズは12日、3月開催のWBCに向けて行われる侍ジャパン宮崎事前合宿に、パドレスのダルビッシュ有投手（39）がチームのアドバイザーとして参加することが決定したと発表した。合宿の日程は2月14〜24日（サンマリン宮崎、16、20日休養日）。右腕は初日の14日から全日程で参加する予定になっている。

世界一連覇へ追い風だ。前回23年大会はメジャー組で唯一、宮崎合宿に参加。精神的支柱として世界一奪還に貢献したダルビッシュが、アドバイザーとして参加することが正式決定した。

発表を受け、ダルビッシュは「井端監督からは昨年10月に手術をお伝えしてから何かしらの形で関われないかというお話をいただいており熟考の末、宮崎合宿に参加させていただくことになりました」と“男気”コメント。「選手の皆さんが自信を持って大会に臨めるように、過去の大会から得た経験を選手たちに伝えられたらと思っています。このような機会を作っていただいた井端監督、侍ジャパンに感謝しています」と、知識や経験を惜しみなく選手に伝える構えだ。

また、井端監督も「WBCに向けての重要な準備期間に、ダルビッシュ選手が日本代表のために尽力してくれることに改めて感謝しています」と右腕の決断に感謝。「彼のこれまでの経験は、各国の名だたる投手や打者の特徴を知るには、チームにとって大変有意義な時間になると確信していますし、何より代表の投手陣にとっては技術面、精神面において、とても大きな存在になると思います。私も彼から学ぶことがたくさんありますし、限られた期間ですが、共に世界一に向けて準備したいと思います」と、心待ちにした。