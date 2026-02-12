105円で機能性飲料水が買える？「バグレベルの安さ」のマツキヨPBが話題。

マツキヨココカラ＆カンパニーは、オリジナルヘルスケアブランド「matsukiyo LAB（マツキヨラボ）」から、内臓脂肪を減らす機能が報告されている米ぬか由来成分「HMPA※1」を配合の機能性表示食品「matsukiyo LAB HMPA※1配合ウォーター」を1月31日から全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストアで販売開始しています。

105円はすごい...

新商品「matsukiyo LAB HMPA※1配合ウォーター」は、BMIが高めの方の内臓脂肪を減らす機能が報告されている、米ぬか由来成分「HMPA※1」を配合した機能性表示食品。

腸内環境を整え、脂肪の分解や排出を助けるHMPA※1を配合。HMPA※1は、ポリフェノールが腸内で代謝されて生まれる成分で、腸内環境に左右されず働くことが期待されている点が特徴です。

HMPAは、BMIが高めの方の腹部の脂肪（内臓脂肪）を減らす機能が報告されています。

手軽に継続できるウォータータイプとして、"飲むだけ"で取り入れやすい体脂肪対策※2を実現しました。

味・香り・透明度を細かく検証し、天然水のような自然な飲み口で日常のさまざまな場面で無理なく飲み続けられる味わいに仕上げています。

有効成分特有のわずかな風味も感じさせない飲みやすさで、運動時や食事時などにもおすすめです。

「内臓脂肪を減らす水ほしいな」「105円というバグレベルの安さ」「普通の水より一瞬甘みを感じる」とSNS上でも話題になっています。

容量は500mlで価格は105円。

※１ 3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸（HMPA） ※２ BMIが高めの方の内臓脂肪を減らす機能が報告されています

本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

また、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

気になる人はチェックしてみて。

東京バーゲンマニア編集部