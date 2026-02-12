岩橋玄樹、北海道ロケで珍事件発生！“禁じ手”を犯し…阿部顕嵐「やっちゃいけないことした！」

「TELASA（テラサ）」で独占配信中のまちづくりシミュレーションバラエティ『アランタウン』。

本番組は、多趣味な俳優・阿部顕嵐が“市長”として、全国の優れた施設を視察して回り、“夢の街”を創造していく。

＃3では、阿部の親友である岩橋玄樹がゲストとして登場。中学時代からの親友である2人が北海道の魅力を堪能した。

今回、阿部と岩橋は乗馬を体験。ウェスタン風の衣装で本格的な乗馬を楽しみ、親友同士の北海道旅行のような雰囲気でロケが進行していく。

その後、広大な自然の中でジンギスカンを味わった2人は、続いてドライブへと出かける。阿部自らハンドルを握り「開拓の地へ行きます。とりあえずついてきてもらえればいい」と、岩橋をエスコートする。

慣れた様子で運転をする阿部。助手席に座った岩橋は“彼女目線”の写真を何枚も撮り、車内は和やかなムードに包まれる。

すると、岩橋は「男だったら、ドライブデートしてみたくない？いつか」と切り出し、阿部は「したいよ」と即答する。

さらに岩橋は「ずっと考えちゃう。ドライブデートするんだったら、どこに行くとか…」と妄想を繰り広げる一方、阿部は「俺がドライブデートするならここに連れていくという場所に着いた」と得意顔。目的地に到着したことを告げると、岩橋はその景色に「すごいね」と感動していた。

2人が訪れたのは、「さっぽろ羊ヶ丘展望台」内の「オーストリア館」。ここでソフトクリームを食べることになるが、岩橋は“シープミルク”を発見し、「ちょっと試してみたい」と一言。

ソフトクリームに「うまい」「フレッシュ」と舌鼓を打ちつつ、2人は未知の味であるシープミルクにも挑戦することに！ 阿部は「結構楽しみ。羊のミルクっておいしいのかな？」と興味津々だ。

恐る恐るシープミルクを飲んだ岩橋。しかし、何とも言えない表情を見せ…すかさずソフトクリームを頬張り、肝心の食リポはノーコメント。

ロケ中に禁じ手を犯した岩橋に、阿部は「何その顔！」「夕張メロン（のソフトクリーム）で口直ししないで。やっちゃいけないことした！」と思わずつっこんだ。

これに岩橋は「普通のミルクの感覚でいったら全然違う。ちょっとジンギスカン入ってる。（味を）説明できない」と驚きの表情。

続いて阿部もシープミルクを口にすると目を丸くし、「ジンギスカンが中に沈んでる」とその味に衝撃を受けていた。