公立高校入試の1次募集の志願倍率が確定しました。



特色選抜と一般選抜を合わせた全日制の平均志願倍率は0.84倍で確定しています。



来月4日に試験が行われる公立高校入試、1次募集の志願先変更が12日に締め切られました。



一般選抜と特色選抜を合わせた全日制全体の募集定員6,268人に対し志願者数は5237人で、最終志願倍率は中間から変わらず0.84倍でした。



学校別で志願倍率が最も高かったのは秋田南で1.26倍、次いで大曲が1.19倍、金足農業、秋田中央、新屋が1.16倍となっています。





県北地区

学科別では金足農業の生物資源が1.29倍と最も高く、秋田南の普通と大曲の商業が1.26倍と続いています。特色選抜に限ってみますと、全体で1,604人の募集定員に対し1,027人が志願し、最終志願倍率は0.64倍です。ここからは各学校の学科別の倍率です。

まずは県北地区です。



志願倍率が1倍以上の学科を黄色で表示していて、矢印は中間志願倍率との比較です。



大館桂桜の普通・生活科学は中間よりも倍率を下げたものの、1倍を超えています。



大館国際情報学院の普通も中間より下がりましたが、1.1倍で確定です。



能代松陽、能代科学技術はいずれも定員割れとなりました。





中央地区

最も募集人数が多い中央地区です。



男鹿工業は機械、電気電子ともに中間より倍率が上がりましたが、いずれも定員割れです。



秋田西・金足農業はすべての学科で志願先変更がありました。



金足農業の生物資源は1..29倍で、中間に引き続き学科別で最も高倍率となりました。



秋田、秋田北、秋田南、秋田中央、新屋はいずれも1倍を超えました。



秋田南は中間よりも下がりましたが、学校別で最も高い1.26倍となっています。



秋田中央の特色選抜は倍率が上がりましたが、全体では1.16倍と下がっています。



秋田工業は3つの学科で全体の倍率が下がったものの、4つの学科が1倍を超えています。秋田商業は1.1倍となりました。



本荘は中間よりも倍率が上げりましたが定員割れです。由利は全体で1倍を超えています。



矢島、西目、仁賀保はいずれも定員割れです。

県南地区

県南地区です。



西仙北は40人の募集に6人の志願で確定しました。



大曲農業の農業科学と食品科学は中間よりも倍率を下げましたが、いずれも1倍を超えました。



大曲は普通が1.18倍、商業が1.26倍で確定です。



大曲工業は全ての学科で志願変更がありました。



角館、六郷ともに中間より倍率を上げましたが、いずれも定員割れです。



横手は全体で1.04倍となりました。



横手城南は中間より倍率が上がりましたが0.91倍です。



平成・雄物川・増田はいずれも1倍を下回っています。



湯沢と湯沢翔北の普通は特色選抜の倍率は下がりましたが全体では上がっています。



湯沢翔北、総合ビジネスの特色選抜は1.14倍です。



1次募集の学力検査は来月4日に行われ、13日に合格者が発表されます。