新たなスタジアムの整備をめぐり、ブラウブリッツ秋田は、民間事業者が費用負担を含めて事業の中心となる「民設」での整備は断念すると明らかにしました。



施設の維持管理費については、クラブ側が支払っていくことを基本とするとの方針も示しています。



スタジアム整備については、県と秋田市、ブラウブリッツ秋田の3者が去年12月に協議を再開しました。



12日は、再開してから2回目となる協議が県庁で行われ、実務を担当している職員などが出席しました。





今回の協議は、県が考える事業の進め方を、市とクラブ側に説明することが主な目的です。県は、市と連携して整備に関する作業を行うものの、事業主体はあくまでも市で、費用は民間で半分以上を負担するべきとの考えです。協議の後に最初に取材に応じたのは、クラブの関係者。ブラウブリッツ秋田・加藤芳樹専務「我々クラブの事務方として協議に臨ませていただいて、県の方針は承りました。その内容に関しては一旦クラブとして持ち帰って、しっかりと検討したいと思っております」文書を読み上げる形式でしたが、普段はカメラの前で取材に応じることはない、加藤芳樹専務が、12日の協議に出席できなかった、岩瀬浩介社長に代わって、コメントを発表しました。県からの説明を受けた後、クラブ側も、今後の方針を説明したことを明らかにしました。ブラウブリッツ秋田・加藤芳樹専務「クラブでの方針も一旦まとまっておりましたので、この機会にしっかりとご報告をさせていただきました。具体的には、クラブからの方針につきましては4点。お話をさせていただきました。一つは、民設については、様々な理由から難しいこと」クラブが示した方針は4つ。民間事業者が中心となって、費用負担を含めて整備を進める、「民設」は断念すること。また、施設が完成した後の維持管理費は、クラブが支払っていくことを基本として、県、市と協議を重ねること。また、施設は1万人規模で、資金確保のため、企業版ふるさと納税獲得に向けた体制づくりを、県と市に求めるというものです。クラブ側は、ウェブサイトにもこの方針を公表して県民・市民に広く周知を図り、岩瀬社長が質疑応答に応じる機会も設けると説明しました。一方、事業の進め方をめぐっては、秋田市が、事業主体となることに難色を示していますが、県は、丁寧に説明して理解を求めたい考えです。県スポーツ振興課・加藤雄樹課長「なかなか県の説明の意図がしっかり伝わってないところもあると思いますので、県の方では責任もリスクもちゃんと分担してやっていきましょうという趣旨での方針案出してますので。合理的に考えて県の方針出してますので、そういったところを丁寧に説明させてもらいました」「市も基本的には持ち帰っての検討ということでしたので、その回答を待つ段階かなと思います」次の協議は、県の方針案を受けて、市やブラウブリッツ秋田の考え方がまとまり次第開催される見通しです。