山形の村上慎也が左大腿二頭筋断裂でIL登録…今季B2史上初の500試合出場を果たしたベテランPG

2月12日、B2の山形ワイヴァンズは、村上慎也をインジュアリーリスト（IL）に登録したことを発表した。

福岡県出身で現在34歳の村上は、173センチ64キロのポイントガード。2013ー14シーズンに浜松東三河フェニックス（現三遠ネオフェニックス）でキャリアを始めると、翌年から2022－23シーズンまで福島ファイヤーボンズでプレー。その後、2023ー24シーズンからは山形に活躍の場を移し、先発ポイントガードとして試合に出場。今シーズンはここまで31試合に出場し、1試合平均25分38秒のプレータイムで9.8得点2.2リバウンド3.6アシストをマークしている。

左大腿二頭筋断裂と診断された村上は、1月25日の岩手ビッグブルズ戦を最後に出場が途絶えていた。

12月にはB2史上初のリーグ通算500試合出場を果たしたベテランPGの離脱は、現在8勝28敗で東地区6位に低迷する山形には大きな痛手となる。山形は14日の次戦で、アウェイことぶきアリーナ千曲にて信州ブレイブウォリアーズと対戦する。

