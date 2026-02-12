２月２４日付で東証グロース市場に新規上場予定のイノバセル<504A.T>の公開価格が、仮条件（１２９０～１３５０円）の上限である１３５０円に決定した。



同社の母体は、オーストリアのインスブルック医科大学からスピンアウトした細胞治療・再生医療ベンチャーで、今回上場するのはこのオーストリア企業の親会社となるべく２１年１月に日本で設立された企業になる。設立以来、ヒト骨格筋細胞の培養技術の研究に取り組んでおり、現在のパイプラインは失禁領域（尿失禁・便失禁）に焦点をあて、切迫性便失禁や漏出性便失禁、腹圧性尿失禁の３つをターゲット疾患としたパイプラインの研究開発に取り組んでいる。公募株式数８４０万株、売出株式数７２万５３００株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し１３６万８７００株を予定。主幹事は野村証券。



出所：MINKABU PRESS