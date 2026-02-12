Aぇ! groupの正門良規が自身のInstagramで、ビジネススーツ姿やカラーコンタクト姿などのオフショットを公開した。

【写真】正門良規がスーツ姿で色気爆発！レアなカラコンや自撮りなどオフショットを放出

■正門良規がビジネススーツ姿や自撮りなどのオフショットを公開

正門は「きらきらきら」と綴り、グレーのビジネススーツを着用した写真など計7点のオフショットを公開した。

1枚目はどこか懐かしいオフィスのデスクで、双眼鏡をのぞいているショット。続く2枚目ではデスクをバックに、ジャケットを脱いで白いYシャツとネクタイ姿でピースサイン。

3枚目からは打って変わり、ネイビーのネイルをメインに、ボトムスはグリーンのパンツにオレンジ色の柄シャツがチラリ。4枚目からは、前髪をあげた自撮りショット。5枚目はカラーコンタクトがばっちり見えるファッショナブルな写真を披露している。

6枚目からはメンバーが登場。カメラを構えた小島健、正門、佐野晶哉の3ショットに、ラストは正門と末澤誠也がしゃがんで話をしている2ショットを投稿。

これは、Aぇ! groupのYouTubeチャンネルで公開されている「Fashion Killa♡」のミュージックビデオのオフショットのようだ。

正門は、ハッシュタグで「FashionKilla」とハートを添えて投稿した他、「いい感じっすね」「きてますね」と続け、最後に「あなたはきらきらしてるかい」と投げかけた。

「スーツの正門さんかっこよすぎ」「スーツ姿ありえないほどに似合いすぎ」「スーツ昭和と令和の架け橋」「スーツほんとに似合う」「こんな上司いたら仕事頑張れる」とスーツ姿を褒めるコメントが多数寄せられた。

また、「カラコン入ってる正門くんいつもと雰囲気違う」「カラコンが新鮮！」「瞳キレイで吸い込まれそう」「爆盛れ良規」など、カラーコンタクトショットにも称賛の声が寄せられていた。

■写真：正門良規のレアなカラコンにファッショナブルな自撮りショット