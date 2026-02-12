UNISON SQUARE GARDEN田淵智也が作詞作曲！日曜日のメゾンデ新曲「恋のいうとおり」を配信リリース

日曜日のメゾンデが、『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中の晴川シンタによる純愛ラブコメ漫画『百瀬アキラの初恋破綻中。』を原作とする新曲「恋のいうとおり」を2月18日に配信リリースする。

■原作は晴川シンタによる純愛ラブコメ漫画『百瀬アキラの初恋破綻中。』

「日曜日のメゾンデ」は、『週刊少年サンデー』『サンデーうぇぶり』で連載された人気漫画作品を、MAISONdesが音楽として昇華するあらたなアーティストプロジェクト。楽曲歌唱は、礼衣が務める。

「恋のいうとおり」の作詞・作曲を手掛けたのは、 UNISON SQUARE GARDENのベーシストであり、同バンド楽曲のほとんどの作詞・作曲を担う田淵智也。原作の魅力を丁寧に汲み取りながら、春の訪れを感じさせる軽やかで高揚感のある楽曲に仕上げている。

あわせて公開されたジャケットビジュアルは、春の訪れを感じさせる桜をモチーフに、やわらかなピンク色を基調とした印象的な仕上がりとなっている。

原作の『百瀬アキラの初恋破綻中。』は、ド田舎に暮らす少年・久我山はじめと、かつての憧れの同級生・百瀬アキラの恋のゆくえを描く純愛ラブコメディ。もどかしくも温かな恋模様が、多くの読者の支持を集めている。

■リリース情報

2026.02.18 ON SALE

DIGITAL SINGLE「恋のいうとおり」

■関連リンク

『百瀬アキラの初恋破綻中。』第1話 試し読みはこちらから

https://www.sunday-webry.com/episode/2550689798900303636

『週刊少年サンデー』OFFICIAL SITE

https://websunday.net/

サンデーうぇぶり

https://www.sunday-webry.com/

日曜日のメゾンデ OFFICIAL SITE

https://www.maisondes-6half.com/

礼衣 OFFICIAL X

https://x.com/reibowwow

礼衣 OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/reibowwow/

田淵智也 OFFICIAL SITE

https://www.toysfactory.co.jp/artist/tabuchitomoya/

UNISON SQUARE GARDEN OFFICIAL SITE

https://www.unison-s-g.com/

■【画像】日曜日のメゾンデのアーティストビジュアル

■【画像】礼衣のアーティストビジュアル

■【画像】田淵哲也のアーティスト写真

■【画像】原作『百瀬アキラの初恋破綻中。』第1巻の書影