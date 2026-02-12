「日経225ミニ」手口情報（12日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、2月限2万6666枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月12日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万6666枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 26666( 23666)
バークレイズ証券 10724( 10724)
ソシエテジェネラル証券 7285( 7285)
SBI証券 17513( 7127)
楽天証券 7745( 3547)
JPモルガン証券 3100( 3100)
三菱UFJeスマート 2563( 1629)
松井証券 1560( 1560)
フィリップ証券 887( 887)
モルガンMUFG証券 850( 850)
ゴールドマン証券 650( 650)
ビーオブエー証券 3600( 600)
マネックス証券 558( 558)
インタラクティブ証券 430( 430)
日産証券 269( 269)
岩井コスモ証券 67( 67)
UBS証券 40( 40)
山和証券 30( 30)
ドイツ証券 5( 5)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 492872( 492872)
ソシエテジェネラル証券 194213( 194213)
バークレイズ証券 124904( 124904)
SBI証券 259083( 109697)
松井証券 76552( 76552)
楽天証券 160864( 74800)
日産証券 27712( 27712)
サスケハナ・ホンコン 25985( 25985)
三菱UFJeスマート 38246( 19370)
JPモルガン証券 19101( 19101)
マネックス証券 17218( 17218)
ビーオブエー証券 13430( 13430)
モルガンMUFG証券 10051( 10051)
ゴールドマン証券 9613( 9575)
フィリップ証券 5523( 5523)
インタラクティブ証券 4986( 4986)
BNPパリバ証券 4298( 4298)
みずほ証券 3142( 3142)
ドイツ証券 2810( 2810)
シティグループ証券 541( 541)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 563( 563)
ABNクリアリン証券 494( 494)
楽天証券 330( 292)
フィリップ証券 178( 178)
SBI証券 170( 86)
松井証券 84( 84)
マネックス証券 36( 36)
JPモルガン証券 35( 35)
ドイツ証券 31( 31)
三菱UFJeスマート 38( 26)
インタラクティブ証券 12( 12)
日産証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース