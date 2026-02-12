「日経225ミニ」手口情報（12日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、2月限3万150枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月12日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の3万150枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 30150( 14400)
ABNクリアリン証券 19262( 9862)
野村証券 24130( 5750)
バークレイズ証券 5521( 5332)
三菱UFJ証券 9663( 5163)
JPモルガン証券 11592( 5042)
シティグループ証券 7880( 2880)
SBI証券 4951( 1613)
楽天証券 2483( 1179)
三菱UFJeスマート 1290( 1148)
ビーオブエー証券 14108( 808)
松井証券 796( 796)
豊証券 688( 688)
モルガンMUFG証券 2686( 686)
東海東京証券 650( 650)
みずほ証券 17895( 395)
ゴールドマン証券 8634( 334)
マネックス証券 237( 237)
日産証券 411( 222)
インタラクティブ証券 186( 186)
HSBC証券 4000( 0)
BNPパリバ証券 3600( 0)
UBS証券 3500( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 162270( 162154)
ソシエテジェネラル証券 104788( 104788)
バークレイズ証券 53471( 51524)
SBI証券 70405( 30071)
松井証券 22071( 22071)
楽天証券 39695( 18407)
日産証券 18014( 16183)
サスケハナ・ホンコン 14690( 14690)
JPモルガン証券 12704( 12704)
BNPパリバ証券 7475( 7475)
ビーオブエー証券 6885( 6885)
三菱UFJeスマート 12962( 6790)
みずほ証券 6460( 6370)
モルガンMUFG証券 5999( 5853)
三菱UFJ証券 5728( 5728)
マネックス証券 5718( 5718)
シティグループ証券 3516( 3516)
広田証券 2674( 2674)
東海東京証券 2290( 2290)
ゴールドマン証券 2269( 2265)
野村証券 82( 0)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 605( 605)
ABNクリアリン証券 559( 559)
楽天証券 118( 90)
フィリップ証券 82( 82)
ドイツ証券 32( 32)
SBI証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 18( 10)
松井証券 10( 10)
JPモルガン証券 8( 8)
バークレイズ証券 9( 8)
マネックス証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
日産証券 2( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
