「TOPIX先物」手口情報（12日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限2万1336枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月12日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万1336枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 21336( 21336)
ソシエテジェネラル証券 15027( 15027)
バークレイズ証券 10602( 10602)
JPモルガン証券 6528( 6528)
ビーオブエー証券 6518( 6268)
ゴールドマン証券 5274( 5055)
サスケハナ・ホンコン 2342( 2342)
モルガンMUFG証券 1954( 1922)
UBS証券 1268( 1200)
シティグループ証券 1124( 716)
日産証券 600( 600)
BNPパリバ証券 799( 549)
ドイツ証券 489( 489)
松井証券 281( 281)
三菱UFJeスマート 302( 264)
SBI証券 314( 200)
インタラクティブ証券 196( 196)
HSBC証券 122( 122)
野村証券 92( 78)
フィリップ証券 39( 39)
みずほ証券 43( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース