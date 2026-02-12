「日経225先物」手口情報（12日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限2万252枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月12日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万252枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 20252( 15210)
ソシエテジェネラル証券 11704( 9671)
バークレイズ証券 5138( 5123)
サスケハナ・ホンコン 2642( 2642)
モルガンMUFG証券 3346( 2560)
日産証券 1518( 1518)
野村証券 6374( 1467)
ゴールドマン証券 3465( 1438)
JPモルガン証券 2890( 1303)
ビーオブエー証券 3179( 920)
SBI証券 1753( 858)
松井証券 682( 682)
BNPパリバ証券 1141( 624)
楽天証券 722( 496)
ドイツ証券 497( 435)
三菱UFJ証券 1200( 391)
インタラクティブ証券 304( 304)
みずほ証券 2326( 296)
三菱UFJeスマート 292( 240)
UBS証券 1952( 240)
シティグループ証券 1181( 0)
HSBC証券 400( 0)
大和証券 80( 0)
岡三証券 59( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 156( 156)
ABNクリアリン証券 28( 28)
三菱UFJeスマート 25( 25)
SBI証券 36( 22)
ドイツ証券 12( 12)
松井証券 8( 8)
バークレイズ証券 7( 7)
楽天証券 8( 4)
日産証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
大和証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
