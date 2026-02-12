中村倫也の主演で現在放送中のTBS系金曜ドラマ「DREAM STAGE」（後10・00）。13日放送の第5話では、いよいよ新人ボーイズグループ「NAZE（ネイズ）」と、そのライバル「TORINNER（トリナー）」のデビュー日が目前に迫り、物語は一気にヒートアップする。

今回、大きな見どころとなるのが、NAZEとTORINNERの「デビュー対決」だ。6日に都内で開催された実際のお披露目ライブで一足早く発表されたNAZEの楽曲「Little Star」と、同じくライブで披露されたTORINNERの「EYES ON YOU」がドラマで初披露される。それぞれのグループの好対照な個性が光るパフォーマンスは圧巻で、どちらを「推す」か考えながら見ることができるのも「リアルとドラマの融合」というこの作品ならではの展開と言えるだろう。劇中では「デビューランキング1位でなければ、5年後には淘汰され生き残れない」という過酷な設定のため、これはグループの未来をかけた重要なランキングであり、その勝敗の行方から目が離せない。

そして、華やかなステージを作り上げるプロデューサーや社長といった裏方の姿が、物語にさらなるリアリティーを与えている。NAZEのプロデューサー・吾妻潤（中村）は、デビュー曲を何度も聴き込み、グループのイメージを楽曲に落とし込もうとストイックに打ち込む。そんな吾妻に、ナム社長（ハ・ヨンス）が「チャート1位を取りなさい！」「いくらお金が掛かったと思ってんの！」と叱咤激励するシーンは印象的だった。物作りにこだわる吾妻と、経営者として結果を求めるナム社長という対照的なコンビは、芸能事務所では実によく見られる「あるある」な構図。性格は真逆に見えるが、互いに足りない部分を補い合っており、実は最高のビジネスパートナーなのだろう。

しかし、デビュー直前にグループは存亡の危機に立たされる。NAZEのメンバー・ドヒョクの姉が幼い息子を連れて来日した際に外国人観光客を狙った恐喝事件に巻き込まれ、助けに入ったドヒョク自身が脅迫されてしまうのだ。インバウンド全盛の日本で、現実に起こり得る生々しいネタが物語に影を落とす。デビュー当日の音楽番組に生出演が決まったものの、執拗な脅迫を受け「みんなに迷惑はかけられない」と悩むドヒョクは、チームを抜ける決意をする。

夢を追う若者たちの輝きと、その裏に潜むリアルな困難。果たしてNAZEはピンチを乗り越え、デビューという夢の舞台に立つことができるのか。手に汗握る展開から、ますます目が離せない。