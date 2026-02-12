NHKラジオ、3波から2波へ再編 “暮らしの命綱”としての使命は変わらず
NHKは、現在放送しているラジオ3波（ラジオ第1放送、ラジオ第2放送、FM放送）は、2026年度の番組改定にあわせ、3月30日に「NHK AM」と「NHK FM」の2波に再編する。
【写真】伊集院光のNHKラジオ野球番組、今年は生放送
NHKのラジオ放送は再編後も、いつでも、どこでも聴くことができる“暮らしの命綱（ライフライン）”として、正確で迅速なニュース、日々の暮らしを潤す情報・音楽番組、学びの場となる教育・教養番組を届ける。
「NHK AM」では安全・安心を担う音声基幹波として、命と暮らしを守る情報をいち早く届け、ニュースや生活情報など多様なジャンルの番組を提供。「NHK FM」では高音質な音楽・芸能や学びの機会を届ける音声波として、リスナーの興味・関心に深く応える音楽番組や語学番組・高校講座など多様な学びに役立つ教育番組を届ける。
「らじる★らじる」はNHKラジオの音声と番組情報をインターネットで提供するサービス。10月から始まったNHKのインターネットサービス「NHK ONE」の1つに「らじる★らじる」も入っているが、音声波の再編に合わせて、「NHK ONE」の名称を加え、3月30日から「NHK ONE らじる★らじる」に変更となる。
【写真】伊集院光のNHKラジオ野球番組、今年は生放送
NHKのラジオ放送は再編後も、いつでも、どこでも聴くことができる“暮らしの命綱（ライフライン）”として、正確で迅速なニュース、日々の暮らしを潤す情報・音楽番組、学びの場となる教育・教養番組を届ける。
「らじる★らじる」はNHKラジオの音声と番組情報をインターネットで提供するサービス。10月から始まったNHKのインターネットサービス「NHK ONE」の1つに「らじる★らじる」も入っているが、音声波の再編に合わせて、「NHK ONE」の名称を加え、3月30日から「NHK ONE らじる★らじる」に変更となる。