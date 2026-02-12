¡Ú ¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß ¡Û¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤ÇÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¡¡¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦°ðÅÄ¤«¤é¡Ö¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ê°ðÅÄÄ¾¼ù¤µ¤ó¡¢²Ï°æ¤æ¤º¤ë¤µ¤ó¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢¥Û¥é¡¼¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¡ØREANIMAL¡Ù´°À®ÈäÏª²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß ¡Û¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤ÇÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¡¡¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦°ðÅÄ¤«¤é¡Ö¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¶¨ÎÏ¥â¡¼¥É¤¬Çä¤ê¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ëËÜºî¡£¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤ÏàËå¤È¶¨ÎÏ¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤ë¡£»Å»ö¤ÎÁ°¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤²¹ç¤¦¤È¤«á¤È¡¢Ëå¡Ê¤æ¤¤¾®ÃÓ¤µ¤ó¡Ë¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¥³¥ó¥Ó¤Ê¤Î¤Ç¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤â¡Ö¶¨ÎÏ¡×¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢²Ï°æ¤µ¤ó¤Ïà¤Ê¤«¤Ê¤«¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¨¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ëá¤È¡¢¥Ü¥½¤ê¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ°ðÅÄ¤µ¤ó¤¬à³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤âÌ¡ºÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤èá¤ÈÊÛÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢à¤¤¤ä°ã¤¦¡ª³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈÌ¡ºÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤èá¤È¡¢Â®¹¶¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë²Ï°æ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤È°ðÅÄ¤µ¤ó¤¬À½ÉÊ¤ò¥Ç¥â¥×¥ì¥¤¡£»þÀÞÉÝ¤¬¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥¤Ãæ¡¢àÀè¹Ô¤Ã¤Æ¡ªá¤È°ðÅÄ¤µ¤ó¤Ë¶¯¤á¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçË½¤ì¤À¤Ã¤¿¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢àËå¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡£°ìÁØÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦á¤È¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿°ðÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢àÃË½÷¤ÎÄß¤ê¶¶¸ú²ÌÅª¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤¬ËÍ¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬...á¤È¡¢¥â¥¸¥â¥¸¡£à¤Ê¤¤¤ï¡ªá¤È¡¢¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤Ë¼ª¤âÂß¤µ¤º¡¢°ðÅÄ¤µ¤ó¤Ïà¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ªá¤È¡¢¥¥Ã¥Ñ¥êÀë¸À¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û