アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の碇シンジ役などで知られる声優の緒方恵美（60）が12日、X（旧ツイッター）を更新。8日投開票の衆院選に関する投稿で増加した新たなフォロワーにメッセージを送った。

緒方は5日、「戦争はしない。させない。白紙の委任状はだせない。今日行きます。NOを伝えに。#選挙に行こう」と投票を呼びかけた投稿で話題に。別の投稿で「それぞれの考え方がある。私と同じでなくていい。でもここは大きな分岐点です。これからを生きる若いみなさんに考えてほしい。よく見て、耳を澄ませて。言葉の裏に何があるのか」と記述し、「私はもうすぐいなくなる。でもみんなのいのちは続く。どう生きるか、そのための場をどうするか。選ぶのは今」と投げかけていた。

一連の投稿は反響を呼び、賛否さまざまな意見が寄せられたが、緒方は7日の投稿で「これからを生きる若いみなさんへ。ざわついていて怖いよね。ごめんね。これが私たちが作ってきてしまった社会。でもごめん。みなさんに引き継がせてしまう。だからこそ、よく見て。今、私に起こっていることを。ここが本当の分岐点。表面に出てきた言葉の中から、本当にあなたに響く言葉を」と訴えていた。

今回【新しくフォロワーになって下さった皆様へ】と新規フォロワーに向けた投稿で、「選挙前後で2000人ほどフォロワーさんが増えました。興味を持って下さりありがとうございます」と感謝するとともに「普段の私のアカウントは基本、ステージや番組の宣伝メイン。+日々のごはん+日々のネタでほぼほぼ構成されています（笑）。考えていることの発信は度合いが低いです。。(政治は日常の延長と思っておりますので、その中にたまに含まれる程度)」と普段の投稿内容について説明。「大変申し訳ありませんがそんな感じなので、リムーブはご自由に。これもご縁と思ってくださるようでありましたら、ゆる〜くお付き合いください。宜しくお願いします」と呼びかけた。