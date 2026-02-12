2月12日までに、女優でモデルの朝比奈彩が自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルを見せた近影が話題となっている。

朝比奈は、《本日は@laderach.jpのイベントに出演しました！》と、2月10日に東京・銀座で行われた、スイス発プレミアムチョコレート「レダラッハ」のレセプションイベントに出席したことを報告。バレンタインを目前に、朝比奈がおすすめするチョコレートを紹介し、ファンへのメッセージを綴った。

「同ブランドのチョコレートは、カカオ豆の選定から製造までをすべて行う『BEAN to BAR』という哲学を掲げていて、高品質なチョコレートを提供しています。今回、同店舗を訪れるのは初めてだという朝比奈さん。インタビューでは、『とても高級感のあるすてきな内装で、たくさんのチョコレートに囲まれながら良い時間が過ごせそう』と語り、心躍る心境を吐露していました」（芸能プロ関係者）

会場に訪れた朝比奈は、全身黒のロングドレスを着用して登場。身体のラインがしっかり見えるタイトドレスで、アシンメトリーになっているデコルテのデザインからは、華奢な肩周りが際立つ。

そんなドレス姿にファンも反応。Instagramのコメント欄には、その姿に唖然とする声も届いていた。

《足綺麗》

《いつ見てもナイススタイル》

《最高に綺麗じゃん》

際立つ細いウエストや、足のラインに見ていたファンも釘付けだ。前出・芸能プロ関係者は、ファンが驚くのも納得だとこう指摘する。

「朝比奈さんは、2021年7月に三代目J SOUL BROTHERSのメンバーの山下健二郎さんと結婚。約2年の交際期間を経てゴールインしました。さらに、2024年3月には第1子、2025年6月には第2子の出産を発表しており、現在は2児の母として、育児真っ最中。抜群のスタイルでありながら、数カ月前には出産したばかりなわけです」

第2子出産後は、同年の秋から雑誌の撮影で仕事復帰を果たした朝比奈。復帰後は専属モデルを務める『Oggi』などの雑誌でママモデルとして活動を再開している。

「2014年に『第3回DHCシンデレラアワード』でグランプリを獲得した朝比奈さん。同年には、14代目三愛水着イメージガールに選出され、雑誌『Ray』の専属モデルとしても本格的に活動していました。長年のモデル業で培った習慣として、週1回以上のジム通いや、“しっかり食べて、しっかり動く”を基本とした身体作りが、産後もスタイルを維持できる秘密なのかもしれません」（前出・芸能プロ関係者）

圧巻のスタイルは、日々の積み重ねが生んだ勲章なのだろう。