2月11日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）に元NHKの中川安奈アナウンサーがゲスト出演した。

「この日は人気企画の『第6回常識王決定戦』がおこなわれ、中川アナのほか、元日本テレビの福澤朗アナ、上重聡アナ、元テレビ東京の松丸友紀アナと、人気フリーアナウンサーが勢ぞろいしました。番組MCを務める神田愛花アナも元NHKのため、中川アナと “NHKあるある” トークを繰り広げる場面も見られました」（スポーツ紙記者）

中川は、2025年3月にNHKを退社し、同年4月からホリプロ所属のフリーアナウンサーとして活動をはじめた。今回は『ぽかぽか』に初出演となったが、X上では “迷走” を指摘する声も聞かれる。

《中川安奈さんが岩井にベタベタしてて嫌。スキンシップしすぎ》

《中川安奈の岩井へのボディタッチが、なんか嫌だ》

《ゴリエと中川さんだけ半袖》

MCを務めるハライチの岩井勇気へのボディタッチや、真冬なのに “半袖” といった衣装が気になる視聴者が多いようだ。こうした声が寄せられる理由を放送作家が指摘する。

「中川さんといえば、NHK時代、2024年のパリオリンピックの中継でラクダ色のインナーを着用していたことが “裸に見える” と話題になった人物です。そのため、フリー転身後もグラビアに挑戦するなど “セクシー路線” が強調されがちです。

今回の『ぽかぽか』でも、大きな襟で胸元が強調されるような半袖の衣装を着用していました。そのぶん、ほかの出演者と比べて目立ってしまったのでしょう」

岩井へのボディタッチについてはどうだろうか。

「ネット上で指摘されるボディタッチの場面は、NHKの先輩にあたる神田アナが、17画の漢字の書き順に挑戦している際、中川さんが大受けしながら、岩井の肩にボディタッチしながら驚く様子が抜かれています。ワンシーンですが、視聴者にさまざまな意味でインパクトを与えてしまったのでしょう」（同）

中川アナは、番組内では “元気いっぱい” なキャラを見せていた。

「出演したフリーアナのなかでは一番の後輩ですし、神田アナからも “安奈ちゃん” と呼ばれていました。

今回、中川アナが目指していたのは元TBSアナウンサーの田中みな実アナや、元テレビ東京の森香澄アナなどが見せる “あざとかわいい” 路線だったと見られます。

ただ、視聴者の反応を見る限り、反感も見られますので、好感度アップにつながるようなふるまいが必要かもしれません」

中川アナのあざとい路線には、黄信号が灯っているのかも。