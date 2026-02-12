¡Úµð¿Í¡ÛÂçÀª¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÎ¥Ã¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø»×¤¤´ó¤»¤ë¡Öµ¤»ý¤Á¤òÇØÉé¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬µÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£²Æü¤Ë¡¢½é¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÎý½¬¡¦¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÅÐÈÄ¡£ÂÇ¼Ô£³¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ£±£´µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÂçÀª¤Ï»³À¥¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Çº£µ¨à½éÅÐÈÄá¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¤Ï£×£Â£Ãµå¤òÍÑ¤¤¤Æº´¡¹ÌÚ¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Î¾®ÉÍ¡¢³§Àî¤ÈÂÐÀï¡£º´¡¹ÌÚ¤È³§Àî¤ËÄ¾µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Æ£²ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¾®ÉÍ¤«¤é£²¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç½çÄ´¤ÊÄ´À°¤òÂ³¤±¤ëÂçÀª¤Ï¡Ö¥±¥¬¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¡ÊÁá¤á¤ÎÄ´À°¡Ë¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆñ¤·¤µ¤ÎÊý¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È£×£Â£Ãµå¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï£±£´Æü¤«¤éÆ±ÃÏ¤Ç»Ï¤Þ¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»öÁ°¹ç½É¤Ø¤È¹çÎ®Í½Äê¡£Ê¿ÎÉ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤äÀÐ°æ¡Êºå¿À¡Ë¤Ê¤É¤¬Éé½ý¤·¤Æ¼Âà¤¹¤ë¤Ê¤É°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¥±¥¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÆÍÁ³Íè¤ë¤Î¤Ç¡£ËÍ¼«¿È¤â¥±¥¬¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤³¤Î£×£Â£Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä´À°¤òÁá¤á¤¿¤ê¤ÈÂ¿Ê¬³§¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò´ó¤»¤¿¡£