【M!LK山中柔太朗の一問一答】控えめな恋愛観・今いちばん癒される瞬間…素顔紐解く
【モデルプレス＝2026/02/12】映画「純愛上等！」（2月13日公開）でW主演を務める山中柔太朗（やまなか・じゅうたろう／24）と、高松アロハ（たかまつ・あろは※「高」は正式には「はしごだか」／25）。モデルプレスでは今回、そんな2人の素顔を紐解く一問一答を実施。ここでは、【山中柔太朗編】をお届けする。
【写真】スタダ人気男性アイドル2人、至近距離で手触れ合う
Q.体調管理（食事・運動）で気をつけていることは？
山中：ちょっとリアルな話なんですが（笑）、喉に違和感があるとか、ちょっと頭が痛いなと思う、そのさらに一歩手前の“違和感の前の違和感”の段階で薬を飲みます。薬は常備していて、体調を崩す前に飲んじゃいます。そうすると風邪にならないんです！その予感みたいなものは、最近わかるようになってきました。
Q.いちばん好きな食べ物は？
山中：チーズ！
Q.朝起きて、いちばん最初にやることは？
山中：うがい。
Q.寝る時はどんな格好？
山中：寒がりなので、冬はモコモコのニットを着ています。
Q.好きな人に別の好きな人がいたらどうする？
山中：諦めます（笑）。
Q.好きな人が落ち込んでいる…どんなメッセージを送る？
山中：う〜ん、送らない！僕なんかが言ったところで…みたいな感じになりそう。弱みにつけ込んでるんじゃないかって思われそうで、邪魔したくないです。
Q.好きな人の前では「甘えたい派」or「リードしたい派」？
山中：リードはできないかな〜甘えたい派で！
Q.「僕を恋人にしたらこんないいことがある！」
山中：怒らないです。何されても受け入れる自信があります。
Q.これまでの人生で一番影響を受けた作品は？
山中：「ゆれる」（2006年）という映画です。昔、演技レッスンの台本でこの作品を扱ったことがあって、すごく印象に残っていて、好きな映画です。
Q.いちばんの弱点は？
山中：きゅうりです。食べられないです。
Q.緊張を打ち破る方法は？
山中：「これだけやってきたから大丈夫でしょ！」みたいな感じで、“練習をしてきた”っていう自信を思い返すことです。
Q.今いちばん癒される瞬間は？
山中：犬と遊ぶことです。
Q.タイトルにちなんで…今「〇〇上等！」と強気で挑めることは？
山中：「VALORANT」上等！すごく上手いとかではないですが、ゲームが好きなので（笑）。
― ありがとうございました！
＜ヘアメイク＞
山中：中島愛貴
高松：SUGA NAKATA（GLEAM）
＜スタイリスト＞
山中：平松彩希
高松：中瀬拓外
原作は漫画家・七緒氏が描く同名漫画。“白岩高校”のトップを張る佐藤美鶴と、2年前に停戦協定を結んだ敵校“紅桜高校”の不良たちをまとめトップ・亀井円との、笑いあり、胸アツあり、トキメキありのラブストーリー。クールでいつもどこか達観している雰囲気をもつ佐藤を山中が、いつも明るく、兄貴肌で周囲から慕われる亀井を高松が演じる。
さらに2人は、映画限定オリジナルユニット「鶴 and 亀」として、hitomiの名曲「LOVE 2000」をカバーした主題歌も担当している。（modelpress編集部）
2001年12月23日生まれ。栃木県出身。映画「あたしの！」（2024）、「君がトクベツ」（2025）、テレビ東京「できても、できなくても」（2025）、読売テレビ「悪いのはあなたです」W主演（2025〜2026）などに出演。現在放送中の日本テレビ「黒崎さんの一途な愛がとまらない」でW主演を務めている。5人組ダンスボーカルユニット・M!LKのメンバーとしても活動中。
【Not Sponsored 記事】
【写真】スタダ人気男性アイドル2人、至近距離で手触れ合う
◆山中柔太朗の素顔を紐解く一問一答
Q.体調管理（食事・運動）で気をつけていることは？
Q.いちばん好きな食べ物は？
山中：チーズ！
Q.朝起きて、いちばん最初にやることは？
山中：うがい。
Q.寝る時はどんな格好？
山中：寒がりなので、冬はモコモコのニットを着ています。
Q.好きな人に別の好きな人がいたらどうする？
山中：諦めます（笑）。
Q.好きな人が落ち込んでいる…どんなメッセージを送る？
山中：う〜ん、送らない！僕なんかが言ったところで…みたいな感じになりそう。弱みにつけ込んでるんじゃないかって思われそうで、邪魔したくないです。
Q.好きな人の前では「甘えたい派」or「リードしたい派」？
山中：リードはできないかな〜甘えたい派で！
Q.「僕を恋人にしたらこんないいことがある！」
山中：怒らないです。何されても受け入れる自信があります。
Q.これまでの人生で一番影響を受けた作品は？
山中：「ゆれる」（2006年）という映画です。昔、演技レッスンの台本でこの作品を扱ったことがあって、すごく印象に残っていて、好きな映画です。
Q.いちばんの弱点は？
山中：きゅうりです。食べられないです。
Q.緊張を打ち破る方法は？
山中：「これだけやってきたから大丈夫でしょ！」みたいな感じで、“練習をしてきた”っていう自信を思い返すことです。
Q.今いちばん癒される瞬間は？
山中：犬と遊ぶことです。
Q.タイトルにちなんで…今「〇〇上等！」と強気で挑めることは？
山中：「VALORANT」上等！すごく上手いとかではないですが、ゲームが好きなので（笑）。
― ありがとうございました！
＜ヘアメイク＞
山中：中島愛貴
高松：SUGA NAKATA（GLEAM）
＜スタイリスト＞
山中：平松彩希
高松：中瀬拓外
◆山中柔太朗＆高松アロハW主演「純愛上等！」
原作は漫画家・七緒氏が描く同名漫画。“白岩高校”のトップを張る佐藤美鶴と、2年前に停戦協定を結んだ敵校“紅桜高校”の不良たちをまとめトップ・亀井円との、笑いあり、胸アツあり、トキメキありのラブストーリー。クールでいつもどこか達観している雰囲気をもつ佐藤を山中が、いつも明るく、兄貴肌で周囲から慕われる亀井を高松が演じる。
さらに2人は、映画限定オリジナルユニット「鶴 and 亀」として、hitomiの名曲「LOVE 2000」をカバーした主題歌も担当している。（modelpress編集部）
◆山中柔太朗（やまなか・じゅうたろう）プロフィール
2001年12月23日生まれ。栃木県出身。映画「あたしの！」（2024）、「君がトクベツ」（2025）、テレビ東京「できても、できなくても」（2025）、読売テレビ「悪いのはあなたです」W主演（2025〜2026）などに出演。現在放送中の日本テレビ「黒崎さんの一途な愛がとまらない」でW主演を務めている。5人組ダンスボーカルユニット・M!LKのメンバーとしても活動中。
【Not Sponsored 記事】