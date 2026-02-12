ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪も中盤戦を迎えているが、各競技のトップ選手や関係者が集結する国際大会では、舞台裏でも様々な交流が生まれている。日本オリンピック委員会（JOC）が設置する栄養サポート拠点「JOC G-Road Station」で、予想外の2ショットが生まれたことを、共同運営する味の素株式会社がSNSで報告した。

五輪という大舞台だからこそ実現した夢の2ショットだ。

現地を訪れているトリノ五輪フィギュア女子シングルの金メダリスト、荒川静香さんの右隣に立っているのは、ソチ五輪女子シングル銅メダリストで2023-24年シーズンからコーチとして鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）を指導しているカロリーナ・コストナーさん。2人はポーズをとりながら、カメラ目線で笑顔を見せている。

この貴重な2ショットを、味の素株式会社が公式Xで公開。「なななんと 荒川静香さん＆カロリーナ・コストナーさん メダリストのレジェンドお二人がミラノのJOC G-Road Stationに来てくださいました！ 夢のコラボで感動です」と綴った。

別の動画では、ミラノスペシャルメニューの「Power Gyoza DON」を試食していたコストナーさん。鍵山のコーチとして五輪に参加しているからこそ実現した、豪華2ショットとなった。



（THE ANSWER編集部）