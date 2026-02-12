【超特急・高松アロハの一問一答】真っ直ぐな恋愛スタイル・元気の源…素顔に迫る
【モデルプレス＝2026/02/12】映画「純愛上等！」(2月13日公開)でW主演を務めるM!LKの山中柔太朗（やまなか・じゅうたろう／24）と、超特急の高松アロハ（たかまつ・あろは※「高」は正式には「はしごだか」／25）。モデルプレスでは今回、そんな2人の素顔を紐解く一問一答を実施。ここでは、【高松アロハ編】をお届けする。
Q.体調管理（食事・運動）で気をつけていることは？
高松：外で遊ぶことで、元気になれます！僕は太陽光を浴びてないとダメなんです。雨が降ったら、体調が悪くなります（笑）。
Q.いちばん好きな食べ物は？
高松：チョレギサラダ！
Q.朝起きて、いちばん最初にやることは？
高松：乳酸菌飲料を飲みます。小さい頃からずっとそうです。
Q.寝る時はどんな格好？
高松：冬はキャラクターのツナギを着ています。ちゃんとフードも付いていて、あったかいんです（笑）。
Q.好きな人に別の好きな人がいたらどうする？
高松：追い続ける。
Q.好きな人の前では「甘えたい派」or「リードしたい派」？
高松：甘えたい！
Q.「僕を恋人にしたらこんないいことがある！」
高松：いつでも送り迎えしてあげます。運転が好きなので、海とかも行きたいです。
Q.これまでの人生で一番影響を受けた作品は？
高松：「ROOKIES」です。
Q.いちばんの弱点は？
高松：勉強。なくなってほしいです…（笑）。
Q.緊張を打ち破る方法は？
高松：例えばパフォーマンスだったら、「今この場で一番カッコいいのは俺だ」って思い続けることです。
Q.今いちばん癒される瞬間は？
高松：子猫の動画を見る。
Q.タイトルにちなんで…今「〇〇上等！」と強気で挑めることは？
高松：スポーツ上等！オールマイティ得意です！
― ありがとうございました！
＜ヘアメイク＞
山中：中島愛貴
高松：SUGA NAKATA（GLEAM）
＜スタイリスト＞
山中：平松彩希
高松：中瀬拓外
原作は漫画家・七緒氏が描く同名漫画。“白岩高校”のトップを張る佐藤美鶴と、2年前に停戦協定を結んだ敵校“紅桜高校”の不良たちをまとめるトップ・亀井円との、笑いあり、胸アツあり、トキメキありのラブストーリー。クールでいつもどこか達観している雰囲気をもつ佐藤を山中が、いつも明るく、兄貴肌で周囲から慕われる亀井を高松が演じる。
さらに2人は、映画限定オリジナルユニット「鶴 and 亀」として、hitomiの名曲「LOVE 2000」をカバーした主題歌も担当している。（modelpress編集部）
2000年10月26日生まれ、神奈川県出身。俳優として、MBS「4月の東京は…」W主演（2023）、MBS「恋をするなら二度目が上等」（2024）、MBS「初めましてこんにちは、離婚してください」（2024）、BS松竹東急「社畜人ヤブー」（2025）などに出演。現在は日本テレビ「パンダより恋が苦手な私たち」、BS-TBS「ゲームチェンジ」に出演中。メインダンサー&バックボーカルグループ・超特急のメンバーとしても活動している。
【Not Sponsored 記事】
◆山中柔太朗＆高松アロハW主演「純愛上等！」
原作は漫画家・七緒氏が描く同名漫画。“白岩高校”のトップを張る佐藤美鶴と、2年前に停戦協定を結んだ敵校“紅桜高校”の不良たちをまとめるトップ・亀井円との、笑いあり、胸アツあり、トキメキありのラブストーリー。クールでいつもどこか達観している雰囲気をもつ佐藤を山中が、いつも明るく、兄貴肌で周囲から慕われる亀井を高松が演じる。
さらに2人は、映画限定オリジナルユニット「鶴 and 亀」として、hitomiの名曲「LOVE 2000」をカバーした主題歌も担当している。（modelpress編集部）
◆高松アロハ（たかまつ・あろは）プロフィール
2000年10月26日生まれ、神奈川県出身。俳優として、MBS「4月の東京は…」W主演（2023）、MBS「恋をするなら二度目が上等」（2024）、MBS「初めましてこんにちは、離婚してください」（2024）、BS松竹東急「社畜人ヤブー」（2025）などに出演。現在は日本テレビ「パンダより恋が苦手な私たち」、BS-TBS「ゲームチェンジ」に出演中。メインダンサー&バックボーカルグループ・超特急のメンバーとしても活動している。
【Not Sponsored 記事】