三田寛子、“新婚時代”義父母との顔出し3ショット公開「昔のお写真も美しい」「家族の絆を感じる」の声
【モデルプレス＝2026/02/12】女優の三田寛子が2月11日、自身のInstagramを更新。義父母との思い出の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】歌舞伎俳優の60歳女優「昔のお写真も美しい」義父母との顔出し3ショット
三田は「今日は中村の両親の結婚記念日です」と書き出し「新婚時代に私たち夫婦と共に旅行をして下さいました その時のスナップです」と当時の写真を投稿。「私がどうしてもチンパンジーを抱っこしたいと言ったら父母が付き合ってくれました」とつづり、義父母に挟まれて座った三田がチンパンジーを抱っこして満面の笑みを見せているショットを公開した。「4人だけで旅した唯一の旅行」「貴重な思い出です」と振り返っている。
この投稿には「素敵なご家族」「心温まるエピソード」「昔のお写真も美しい」「家族の絆を感じる」「大切な思い出ですね」「見ていてじんとしました」などの反響が寄せられている。
三田は、1991年に歌舞伎俳優・中村芝翫と結婚。歌舞伎俳優として活躍する長男・橋之助、次男・福之助、三男・歌之助の息子3人をもうけている。（modelpress編集部）
