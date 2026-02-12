サンワサプライは、80年代風デザインが懐かしいBluetooth搭載ラジカセの新色「400-MEDI050BL（ブルー）／MEDI050BY（イエロー）」を、運営している直販サイト「サンワダイレクト」で発売しました。実売価格は1万2545円（税込）。

「400-MEDI050BL（ブルー）」

「400-MEDI050BY（イエロー）」

記事のポイント 懐かしいデザインのラジカセに待望の新色が追加。Bluetoothに対応しているので、ワイヤレススピーカーとしても利用可能です。レトロな雰囲気はインテリアにも◎。

本製品は、80年代を彷彿とさせるレトロなデザインと、当時を思い出させる物理ボタン操作が特徴のラジカセ。カセットテープやAM/FMラジオを楽しめるだけでなく、Bluetooth接続によりワイヤレススピーカーとしても利用できます。

カセットテープやラジオの音声をUSBメモリやSDカードに録音し、デジタルデータとして保存可能。さらにUSB・SD内のMP3音源をカセットテープへ録音することもできます。

本体には録音用マイクを内蔵。会話やナレーション、アイデアメモなどをカセットやUSBメモリ、SDカードへ直接録音できます。音楽鑑賞だけでなく、趣味や創作活動、簡易レコーダーとしても活用できます。

AC電源と単二乾電池×4本の両対応で、屋内外問わず使用可能。取っ手付きで持ち運びやすく、左右合計6Wのステレオスピーカーがしっかりとした音量と広がりのあるサウンドを再生します。

サンワサプライ 「400-MEDI050BL／BY」 実売価格：1万2545円（税込）

The post カセットもBluetoothもこれ1台！ サンワサプライの80年代風ラジカセに新色追加 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.