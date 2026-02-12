辻ちゃん長女・希空（のあ）、しゃがみポーズから美脚チラリ「上目遣い破壊力抜群」「二度見した」と反響
【モデルプレス＝2026/02/12】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が2月11日、自身のInstagramを更新。イベント衣装姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】18歳辻ちゃん長女「上目遣い破壊力抜群」美脚チラリ
希空は「ありがとうございました」とつづり、東京・TBS赤坂BLITZスタジオで開催されたTGCとTBSのコラボレーションイベント「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」出演時のオフショットを複数枚投稿。ミニスカートとロングスカートをアシンメトリーに組み合わせたユニークなデザインのボトムスから美しい脚をのぞかせ、しゃがみ込んでカメラを見上げる姿を披露している。
この投稿には「可愛すぎます」「レベチ」「上目遣い破壊力抜群」「着こなせるのすごい」「二度見した」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆希空、イベントオフショ公開
◆希空の投稿に反響
