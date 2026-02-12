【GU新作】待ってたーーーッ！ 大人の冬 → 春シフトに♡「ベージュ色パンツ」

これから服を買うなら、春を意識したカラーを取り入れたいところ。そこでおすすめしたいのが、ナチュラルで好印象が狙えるベージュ。今回は【GU（ジーユー）】の新作から、大人に似合うきれいめの「ベージュ色パンツ」をご紹介。シンプルでオンオフ着まわせそうなので、ぜひワードローブに迎えて。

クリーンなベージュできれいめコーデに

【GU】「ワイドテーパードアンクルパンツZ」\2,990（税込）

柔らかな印象のベージュで、プライベートにもお仕事シーンにも使いやすいパンツ。アンクル丈かつワイドなテーパードシルエットで、裾まわりがもたつきにくくすっきりと着こなしやすそうです。きちんと感のあるジャケットと合わせてきれいめに、ラフなTシャツでカジュアルにと、幅広いスタイリングが楽しめそうです。

ベージュのジャケットと合わせてセットアップ風に

ベージュのジャケットを羽織ってワントーンで統一すれば、洗練されたきれいめコーデに。きちんと感のあるスタンドカラーのブラウスも、上品見えをサポートします。パイソン柄のベルトをさりげないアクセントにつつつ、黒のバッグでメリハリをつけると、ワントーンコーデの野暮ったさを回避できそう。スカーフを合わせるのも◎

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M