レミーのおいしいレストランの世界！マゼランズ“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルコース
東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催！
イベント開催に先駆けて2026年4月8日より、東京ディズニーシーのシェフがイマジネーションを広げて創作した「〜シェフズ・イマジネーション〜」のメニューが提供されます。
今回は、要塞の中にあるレストラン「マゼランズ」で提供される、ディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』をテーマにしたスペシャルコースを紹介します。
マゼランズ“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルコース
価格：12,000円
販売期間：2026年4月8日〜2026年9月14日
販売店舗：東京ディズニーシー「マゼランズ」
ディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』をオマージュし、チーズをふんだんに使った豪華なコース。
映画のストーリーに思いを馳せながら、物語を感じるひと皿ひと皿を楽しめます。
前菜：タラバ蟹と野菜のマーブル仕立て、シェーブルチーズとイチジクとヘーゼルナッツ レフォールクリーム添え
主人公のレミーが屋根から見たパリの街並みをイメージした前菜。
タラバ蟹と野菜のマーブル仕立てで石畳を、ビーツのピクルスでレミーが出てきたマンホールを表現しています。
グリーンソースとサラダで美しい街並みが描かれています。
また、シェーブルチーズとイチジク、ヘーゼルナッツは、作中でレミーがひらめいた食べ合わせのインスピレーションを再現。
トリュフ風味のビネグレットとレフォールクリームが味のアクセントになっています。
魚料理：メバルと帆立貝のブイヤベース、ルイユと共に
レストラン「グストー」でリングイニが台無しにしてしまい、レミーが助けたスープをイメージした一皿。
サクッとした衣をつけてフリットにしたメバルと帆立貝を、魚介と帆立が香るブイヤベースに合わせています。
レミーとコレットが沢山仕込みをしていたグリンピースを、オルツォとベーコンでリゾット仕立てにし、グラナパダーノチュイルをレミーの好きな穴あきチーズ風に添えました。
レンゲに入ったサフラン風味のルイユを途中で回しかけることで、劇中のように魔法のような味変を楽しめます。
メインディッシュ：国産牛フィレ肉のグリエ、2種のマスタード ラタトゥイユ添え
物語のキーとなるラタトゥイユを、見た目と味の両方で楽しむことができるメインディッシュ。
映画にも出てきたリ・ド・ヴォーはローズマリー風味のムニエルに仕上げ、味わい深い牛フィレ肉をグリル。
2種のマスタードはお好みでソースと合わせていただきます。
付け合わせには、山羊の乳を使ったペコリーノチーズ入りのポレンタが添えられています。
デザート：クレームブリュレ、レモンケーキとグレープシャーベット添え
グストーの教えである「料理は誰にでもできる」を表現した、シンプルで素朴なクレームブリュレ。
映画のラストシーンに出てくるレモンケーキやグレープのシャーベット、イチゴなどのフルーツと一緒に、物語の余韻に浸れるデザートです。
このほか、パン（ブール、クルミ）、ミニャルディーズ、コーヒーまたは紅茶がセットになっています。
映画の名シーンを料理で辿る、特別なダイニング体験。
東京ディズニーシー「マゼランズ」にて提供されるスペシャルコースの紹介でした。
