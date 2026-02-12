東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催！

イベント開催に先駆けて2026年4月8日より、東京ディズニーシーのシェフがイマジネーションを広げて創作した「〜シェフズ・イマジネーション〜」のメニューが提供されます。

今回は、要塞の中にあるレストラン「マゼランズ」で提供される、ディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』をテーマにしたスペシャルコースを紹介します。

マゼランズ“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルコース

価格：12,000円

販売期間：2026年4月8日〜2026年9月14日

販売店舗：東京ディズニーシー「マゼランズ」

ディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』をオマージュし、チーズをふんだんに使った豪華なコース。

映画のストーリーに思いを馳せながら、物語を感じるひと皿ひと皿を楽しめます。

前菜：タラバ蟹と野菜のマーブル仕立て、シェーブルチーズとイチジクとヘーゼルナッツ レフォールクリーム添え

主人公のレミーが屋根から見たパリの街並みをイメージした前菜。

タラバ蟹と野菜のマーブル仕立てで石畳を、ビーツのピクルスでレミーが出てきたマンホールを表現しています。

グリーンソースとサラダで美しい街並みが描かれています。

また、シェーブルチーズとイチジク、ヘーゼルナッツは、作中でレミーがひらめいた食べ合わせのインスピレーションを再現。

トリュフ風味のビネグレットとレフォールクリームが味のアクセントになっています。

魚料理：メバルと帆立貝のブイヤベース、ルイユと共に

レストラン「グストー」でリングイニが台無しにしてしまい、レミーが助けたスープをイメージした一皿。

サクッとした衣をつけてフリットにしたメバルと帆立貝を、魚介と帆立が香るブイヤベースに合わせています。

レミーとコレットが沢山仕込みをしていたグリンピースを、オルツォとベーコンでリゾット仕立てにし、グラナパダーノチュイルをレミーの好きな穴あきチーズ風に添えました。

レンゲに入ったサフラン風味のルイユを途中で回しかけることで、劇中のように魔法のような味変を楽しめます。

メインディッシュ：国産牛フィレ肉のグリエ、2種のマスタード ラタトゥイユ添え

物語のキーとなるラタトゥイユを、見た目と味の両方で楽しむことができるメインディッシュ。

映画にも出てきたリ・ド・ヴォーはローズマリー風味のムニエルに仕上げ、味わい深い牛フィレ肉をグリル。

2種のマスタードはお好みでソースと合わせていただきます。

付け合わせには、山羊の乳を使ったペコリーノチーズ入りのポレンタが添えられています。

デザート：クレームブリュレ、レモンケーキとグレープシャーベット添え

グストーの教えである「料理は誰にでもできる」を表現した、シンプルで素朴なクレームブリュレ。

映画のラストシーンに出てくるレモンケーキやグレープのシャーベット、イチゴなどのフルーツと一緒に、物語の余韻に浸れるデザートです。

このほか、パン（ブール、クルミ）、ミニャルディーズ、コーヒーまたは紅茶がセットになっています。

映画の名シーンを料理で辿る、特別なダイニング体験。

東京ディズニーシー「マゼランズ」にて提供されるスペシャルコースの紹介でした。

価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

©Disney © Disney/Pixar

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post レミーのおいしいレストランの世界！マゼランズ“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルコース appeared first on Dtimes.