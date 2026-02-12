東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催！

イベント開催に先駆けて2026年4月8日より、対象メニューとの引き換えチケットとフードスーベニアがセットになった「シーズナルグルメチケットセット」が登場します。

世界中のグルメを巡るフェスティバルを、よりスムーズに、もっと楽しむことができるお得なセットを紹介します。

シーズナルグルメチケットセット“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”

価格：3,400円

販売期間：2026年4月8日〜2026年6月30日

販売店舗：東京ディズニーシー「ニューヨーク・デリ」ほか

“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”の対象メニューと引き換えることができるチケットと、フードスーベニアがセットになったスペシャルアイテム。

気になるフードやドリンクと引き換えて、フェスティバルの食べ歩きを満喫できます。

また、このチケットを使用する際の大きな特典として、優先案内が用意されています。

引き換えの際、店舗入口または店内にてキャストに「フード＆ドリンクチケット」を提示すると、優先引き換え対象店舗の場合は専用レーンへ案内されます。

混雑時でもスムーズにメニューを受け取ることができる、グルメ巡りの強い味方。

対象メニューや優先引き換え実施店舗の詳細は、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトにて確認できます。

フードスーベニアと便利なチケットがセットになった特別なセット。

東京ディズニーシーにて販売される「シーズナルグルメチケットセット」の紹介でした。

価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

©Disney © Disney/Pixar

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 優先レーンでスムーズに！“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”シーズナルグルメチケットセット appeared first on Dtimes.