東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催！

ミステリアスアイランドにあるレストラン「ノーチラスギャレー」には、イベント開催に先駆けて2026年4月8日より、スペシャルドリンク「フルーティフィズ（ウォッカ＆ライム）」を提供。

カルデラ火山の地熱を感じるエリアで楽しみたい、爽やかなカクテルです☆

ノーチラスギャレー“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”フルーティフィズ（ウォッカ＆ライム）

価格：780円

販売期間：2026年4月8日〜2026年6月30日

販売店舗：東京ディズニーシー「ノーチラスギャレー」

※アルコールドリンクです

潜水艦ノーチラス号を整備するクルーたちのための食堂「ノーチラスギャレー」に登場する、期間限定のスパークリングカクテル。

この「フルーティフィズ（ウォッカ＆ライム）」は、定番のモヒートカクテルをアレンジした一杯となっています。

最大の特徴は、カルデラ火山から出る「火山のガス」を表現したトッピング。

ミントゼリーを使用することで、立ち上るガスのような見た目と食感の楽しさをプラスしています。

ベースとなるウォッカにライムとミントを合わせ、さっぱり、すっきりとした飲み口に仕上げられています。

イベントのテーマである“食で世界を巡る”体験とともに、ミステリアスアイランドの独特な雰囲気も味わえるメニュー。

ミントゼリーで火山のガスを表現した、モヒート風のアレンジカクテル。

東京ディズニーシー「ノーチラスギャレー」にて提供される「フルーティフィズ（ウォッカ＆ライム）」の紹介でした。

価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

©Disney © Disney/Pixar

