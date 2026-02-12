ぷりぷりのポップンシュリンプ！セバスチャンのカリプソキッチン“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニュー

東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催！

マーメイドラグーンの海底世界にあるレストラン「セバスチャンのカリプソキッチン」では、体に優しいプラントベースのスイーツや、人気メニューをアレンジしたスナックが登場します。

カリプソの陽気な音楽が流れる海底レストランで味わいたい、見た目も楽しいメニューが、2026年4月8日より発売されます。

セバスチャンのカリプソキッチン“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニュー

販売期間：2026年4月8日から2026年6月30日

販売場所：マーメイドラグーン「セバスチャンのカリプソキッチン」

セバスチャンのカリプソキッチンでは、アリエルの住む海の世界にぴったりのカラフルなドーナツや、ひとくちサイズで食べやすいシュリンプ料理がを提供！

お子様から大人まで楽しめる親しみやすい味わいながら、ソースにこだわりを加えるなどフェスティバルならではの工夫が凝らされています。

ドーナツ（ストロベリー、チョコ）

価格：650円

卵や乳などを使用せず、植物由来の原材料で作られたプラントベースのドーナツです。

もちもちとした食感の生地を、ストロベリー味とチョコ味の2種類のチョコでコーティングし、見た目も鮮やかに仕上げられています。

原材料に肉、魚介、卵、乳、はちみつ、ゼラチンを使用していないため、様々な食のスタイルを持つゲストも一緒に楽しむことができます。

ポップン・シュリンプ、チリマヨネーズソース

価格：650円

ぷりぷりの食感が人気のポップン・シュリンプに、特製のチリマヨネーズソースを合わせた一品です。

ソースにはまろやかなオレンジのピューレが入っており、辛さ控えめでアクセントの効いた味わいとなっています。

海中の岩をイメージしたチップスも添えられ、お子様でも美味しく召し上がれるメニューです。

海底の愉快なレストランで、体に優しいスイーツやアレンジメニューを囲んで楽しいひとときを過ごしせます。

セバスチャンのカリプソキッチン“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニューの紹介でした。

価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

©Disney © Disney/Pixar

