『ブゴニア』誘拐犯コンビの一人にほぼ素人を起用 その演技をエマ・ストーンが絶賛「とにかく素晴らしかった」
明日公開の映画『ブゴニア』で、エマ・ストーン演じるカリスマCEOを誘拐する犯人コンビを演じるジェシー・プレモンスと、オーディションで選ばれた映画初出演のエイダン・デルビス。ヨルゴス・ランティモス監督はジェシーを「同世代で最も偉大な俳優」と称賛。エイダンの演技に圧倒されたというエマは「彼の演技は輝いていて、個性があって、とにかく素晴らしかった」と明かす。
【写真】映画初出演のエイダン・デルビスに注目（右） 『ブゴニア』新場面写真
本作は、『女王陛下のお気に入り』『哀れなるものたち』のヨルゴス・ランティモス監督が、『ミッドサマー』『エディントンへようこそ』で監督を務めたアリ・アスター、『パラサイト 半地下の家族』の製作チームとタッグを組み、韓国のカルト映画『地球を守れ！』（2003）を現代的なエンタメ作にパワーアップした誘拐サスペンス。本年度のアカデミー賞で作品賞・主演女優賞（エマ・ストーン）を含む4部門にノミネートされた。
エマ演じるカリスマCEOミシェルの誘拐犯テディを演じるのはジェシー・プレモンス。テディはミシェルを「お前は宇宙人だ」と言い張り、真っ当な会話の成り立たない誘拐犯。ミシェルが経営する製薬会社で末端作業員として働く傍ら、ミツバチも飼育し、昨今の世界的問題であるミツバチの絶滅危機も、自分と従弟のドンの不幸も、すべて人類を滅亡させようとする宇宙人の仕業だと思い込む。一見過激な極端論者に見えるテディだが、ミシェルの会社で働くのは果たして偶然か必然か？ 支離滅裂な要求をする彼の真意とは？
ジェシーについてランティモス監督は「同世代で最も偉大な俳優」と称賛し、本作への起用を全く迷わなかったという。「僕が彼について最も評価しているのは、演技についてあまり考えすぎないところだ。彼は、脚本上ではうまく表現しきれないような複雑さを表現してくれるんだ。現場では、話し合わなくても自分で理解して演じてくれる俳優が必要とされる。彼は自分なりにキャラクターを理解し、僕が気づかなかったような側面を見せてくれる俳優なんだ」と、自身の作品にとって欠かせない存在と強調。
そして、ジェシーがテディを演じたことについて、「才能だよ。過激で怪しい行動を取りながらも、観客が共感するような演技をしている。ジェシー・プレモンスは、テディの中に人間性を残している。だから観客は、彼に共感できるんだ」と太鼓判を押す。
一方、ジェシーもランティモス監督作への再出演を熱望していたといい、待望の最新作について「今回はルールが全く違うから、より自由を感じられた。作品のトーンをできるだけ正確に捉えて、それから思い切って飛び込んで、どんなことが起こるか結果を見るプロセスが必要だった。ヨルゴスは、全員がそれぞれ自分のやり方で作品の世界に入り込めるような環境を作り出してくれた」と告白する。
エマ、ジェシーという二人の怪物を相手に、物語のパワーバランスを激変させるのが、テディの従弟ドンを演じる映画初出演のエイダン・デルビス。ランティモス監督はドン役に「自閉スペクトラム症の当事者を起用したい」という強い意向を持ち、大規模なオーディションを実施したという。
監督は「僕はいつも、演技の経験のない俳優をキャストに入れるんだ。熟練俳優とプロではない俳優の組み合わせの中では、いつも特別な効果を生み出すからね。僕は、その独特なエネルギーが大好きなんだ」と、その戦略的な起用理由を語る。そこに現れたのが、演技経験といえば学校の授業や学芸会での脇役程度という完全な素人であったエイダン。監督がその“未知なる才能”を発掘したことで、奇跡のようなシンデレラストーリーが誕生した。
そんなエイダンが演じるドンは、テディと共に暮らし、一軒家に引きこもる青年。テディの「宇宙人が地球を滅ぼそうとしている」という言葉を信じ、常に彼に従順な存在だった。しかし、ミシェルの誘拐を機にドンの日常は一変する。口達者なミシェルと、彼女を追い詰めるテディによる地下室での激しいバトルが展開するなか、ドンは絶対的だったテディの暴走する言動に次第に戸惑いを感じ始める。テディに言いなりかと思いきや、ドンが踏み出す予測不能な一歩が、観客の感情を激しく揺さぶり、最も深い同情を誘っていく―。
ランティモス監督の究極の秘策は、主演・プロデューサーを務めるエマをも驚かせる結果に。エイダンのオーディションテープを見た瞬間にその説得力に圧倒されたというエマは「彼の演技は輝いていて、個性があって、とにかく素晴らしかった。その後行ったカメラテストでは、初めての映画だって信じられないくらい皆を驚かせた」と、その天性の輝きを絶賛。劇中で最も深い関係性を築くジェシーも、「エイダンをドン役に起用したことは、この映画の秘策といえる。エイダンは素敵で、個性的で、面白くて、優しくて、賢い奴なんだ。僕たちは、すぐに意気投合したよ。これまで僕が演じた人間関係で一番気に入っているものの一つだ。彼ほど素直な人と共演できて、とても楽しかった」と、最大級の賛辞を贈る。
このハリウッド最高峰の面々からの熱視線に対し、エイダン本人はとても冷静で、「作品の概要と役の大体の説明を読んで、やってみようと思った。結構うまくいったと思う。実際にやってみて、自分が思っていたよりはるかに大掛かりな作品だということが分かった」 と振り返る。
映画『ブゴニア』は、2月13日より全国公開。
【写真】映画初出演のエイダン・デルビスに注目（右） 『ブゴニア』新場面写真
本作は、『女王陛下のお気に入り』『哀れなるものたち』のヨルゴス・ランティモス監督が、『ミッドサマー』『エディントンへようこそ』で監督を務めたアリ・アスター、『パラサイト 半地下の家族』の製作チームとタッグを組み、韓国のカルト映画『地球を守れ！』（2003）を現代的なエンタメ作にパワーアップした誘拐サスペンス。本年度のアカデミー賞で作品賞・主演女優賞（エマ・ストーン）を含む4部門にノミネートされた。
ジェシーについてランティモス監督は「同世代で最も偉大な俳優」と称賛し、本作への起用を全く迷わなかったという。「僕が彼について最も評価しているのは、演技についてあまり考えすぎないところだ。彼は、脚本上ではうまく表現しきれないような複雑さを表現してくれるんだ。現場では、話し合わなくても自分で理解して演じてくれる俳優が必要とされる。彼は自分なりにキャラクターを理解し、僕が気づかなかったような側面を見せてくれる俳優なんだ」と、自身の作品にとって欠かせない存在と強調。
そして、ジェシーがテディを演じたことについて、「才能だよ。過激で怪しい行動を取りながらも、観客が共感するような演技をしている。ジェシー・プレモンスは、テディの中に人間性を残している。だから観客は、彼に共感できるんだ」と太鼓判を押す。
一方、ジェシーもランティモス監督作への再出演を熱望していたといい、待望の最新作について「今回はルールが全く違うから、より自由を感じられた。作品のトーンをできるだけ正確に捉えて、それから思い切って飛び込んで、どんなことが起こるか結果を見るプロセスが必要だった。ヨルゴスは、全員がそれぞれ自分のやり方で作品の世界に入り込めるような環境を作り出してくれた」と告白する。
エマ、ジェシーという二人の怪物を相手に、物語のパワーバランスを激変させるのが、テディの従弟ドンを演じる映画初出演のエイダン・デルビス。ランティモス監督はドン役に「自閉スペクトラム症の当事者を起用したい」という強い意向を持ち、大規模なオーディションを実施したという。
監督は「僕はいつも、演技の経験のない俳優をキャストに入れるんだ。熟練俳優とプロではない俳優の組み合わせの中では、いつも特別な効果を生み出すからね。僕は、その独特なエネルギーが大好きなんだ」と、その戦略的な起用理由を語る。そこに現れたのが、演技経験といえば学校の授業や学芸会での脇役程度という完全な素人であったエイダン。監督がその“未知なる才能”を発掘したことで、奇跡のようなシンデレラストーリーが誕生した。
そんなエイダンが演じるドンは、テディと共に暮らし、一軒家に引きこもる青年。テディの「宇宙人が地球を滅ぼそうとしている」という言葉を信じ、常に彼に従順な存在だった。しかし、ミシェルの誘拐を機にドンの日常は一変する。口達者なミシェルと、彼女を追い詰めるテディによる地下室での激しいバトルが展開するなか、ドンは絶対的だったテディの暴走する言動に次第に戸惑いを感じ始める。テディに言いなりかと思いきや、ドンが踏み出す予測不能な一歩が、観客の感情を激しく揺さぶり、最も深い同情を誘っていく―。
ランティモス監督の究極の秘策は、主演・プロデューサーを務めるエマをも驚かせる結果に。エイダンのオーディションテープを見た瞬間にその説得力に圧倒されたというエマは「彼の演技は輝いていて、個性があって、とにかく素晴らしかった。その後行ったカメラテストでは、初めての映画だって信じられないくらい皆を驚かせた」と、その天性の輝きを絶賛。劇中で最も深い関係性を築くジェシーも、「エイダンをドン役に起用したことは、この映画の秘策といえる。エイダンは素敵で、個性的で、面白くて、優しくて、賢い奴なんだ。僕たちは、すぐに意気投合したよ。これまで僕が演じた人間関係で一番気に入っているものの一つだ。彼ほど素直な人と共演できて、とても楽しかった」と、最大級の賛辞を贈る。
このハリウッド最高峰の面々からの熱視線に対し、エイダン本人はとても冷静で、「作品の概要と役の大体の説明を読んで、やってみようと思った。結構うまくいったと思う。実際にやってみて、自分が思っていたよりはるかに大掛かりな作品だということが分かった」 と振り返る。
映画『ブゴニア』は、2月13日より全国公開。