元ばんばんざい・流那の妹・莉那、ツインプラネット所属 『今日好き』出演でも話題のインフルエンサー
人気ユーチューバーグループ「ばんばんざい」元メンバーの流那（るな）の実の妹で、インフルエンサーの莉那（りな）が、ツインプラネットに所属したことが12日、発表された。
【写真】似てる？姉は元ばんばんざいのるな
莉那は2008年12月23日生まれ。SNS総フォロワー数65万人を超える、次世代を担う注目のインフルエンサー。2026年、若年層から絶大な支持を集めるABEMA恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。テグ編』に出演。等身大で飾らないキャラクターが共感を呼び、同世代を中心に爆発的な人気を博している。自身のメインプラットフォームであるTikTokでは、トレンドをいち早く取り入れた「踊ってみた」動画を毎日欠かさず投稿。持ち前の継続力と表現力を武器に、着実にファンベースを拡大している。
所属にあたって「この度、私、莉那は2026年2月12日より株式会社TWIN PLANET（ツインプラネット）に所属することになりました！これを機にSNSをはじめ、新しいチャレンジをたくさんして、より多くの皆さんにとって憧れの存在になれるように精一杯頑張ります！これからも応援のほどよろしくお願いいたします」とのコメントを寄せている。
