織田裕二＆反町隆史、ぶつかり合う芝居 亀梨和也のキレアクション披露も、『北方謙三 水滸伝』メイキング映像＆カット解禁
壮大なスケールと緻密な人間描写で熱烈な支持を集める北方謙三の大河小説『水滸伝』を初めて映像化した連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』が、2月15日から放送・配信される。このたび、キャスト陣たちによる熱量溢れる撮影現場の様子をふんだんに収めた、メイキング映像＆メイキングカットが解禁となった。
【動画】織田裕二＆反町隆史、芝居がぶつかり合う…亀梨和也もキレキレアクション披露！
公開されたメイキング映像では、宋江役を演じる織田裕二と晁蓋役を務める反町隆史、黄金のタッグとして大きな注目を集める名俳優2人の極上の芝居がぶつかり合う様子からスタート。梁山泊を率いる2人の頭領たちの思い・信念・責任感がほとばしる、迫力満点な撮影の様子となっている。
織田は「晁蓋はとにかくワイルドにカッコよく、宋江はその逆でといったイメージでやっていました。あの時代では、宋江のような人間1人だけでは組織をまとめられないですし、一切迷いがなくて、この人についていけば大丈夫と思える晁蓋のようなリーダーが絶対に必要です。そして本作では、こうしてタイプの異なる2人のリーダーがいるからこそ面白いんだと思います」と語った。
槍術の天才・林冲役を演じる亀梨和也による、キレのあるアクション撮影もお披露目。自身に立ち向かってくる敵2人に対し、槍を駆使して戦闘を繰り広げるシーンの一部であり、こちらも林冲のダイナミックな強さが存分に溢れ出たものとなっている。
さらに織田、反町、亀梨、そして玉山鉄二（李富役）、佐藤浩市（王進役）ら、本作の中心を担う豪華俳優陣たちが、若松節朗監督との入念なコミュニケーションを通じて、芝居に取り組む様子が収められた、メイキングカット7点も到着した。
それぞれが自身の役に真摯に向き合い、濃密で集中した現場の雰囲気が伝わってくるものばかりであるほか、世直しの書・“替天行道”を織田本人が筆をとって書き記すシーンから、織田と反町、2人の頭領たちが相対して意思をぶつけ合う貴重な場面のカットも公開された。
撮影期間約8ヶ月、ロケ地17都府県50ヶ所以上、総移動距離約2万5千キロメートル（地球半周分以上！？）という規格外のスケールで撮影が敢行され、日本を代表する一流の役者陣たちが見事に集結。凄まじい熱量と思いが込められた作品となっている。
