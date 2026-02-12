タレントで実業家の紗栄子（39）が、仲良しタレントの東原亜希のYouTubeチャンネルに出演。子供の習い事について語った。

動画では仲良し3人組の紗栄子、東原、お笑い芸人レイザーラモンHGの妻で、実業家でもあるタレントの住谷杏奈が子供たちについてトーク。

やらせて良かった習い事がテーマに挙がると、東原は紗栄子に「公文凄い頑張ってたイメージある」。紗栄子は「ぶち込んでたもんね！」と回顧した。

現在、自身の子も公文に通わせている東原は「凄いと思う。あんなに大変だと思わなくて。親が大変」と紗栄子を称賛し「今に活きてる？」と質問。紗栄子は「計算も速いし、それこそうちは留学してるから、下の子とか7歳で行ってるから日本語がちょっと弱いの」といい「日本に帰ってきた時に、自分から公文の日本語やりたいって言って。だから身についてるのは感じてるんだと思う」と説明。「続ける力は公文で培われた気がする」と分析した。

紗栄子は07年に20歳でダルビッシュ有投手（現パドレス）と結婚、08年3月に長男、10年2月に次男を出産したが12年1月に離婚。子供たちを英国に留学させていることを明かしている。