NCT WISHデビュー2周年特番、放送決定 メンバーのマル秘エピソードも次々解禁
6人組ボーイズグループ・NCT WISHのデビュー2周年を記念したオリジナル特別番組『NCT WISH 2周年記念！ 〜Happy WISH Day！〜』が、デビュー日の2月21日、28日の午後9時から、2週連続でABEMAにて独占無料配信することが12日、発表された。
【番組カット】仲の良さを発揮！組体操をするNCT WISH
NCT WISHは、オーディション番組『NCT Universe:LASTART（ラスタート）』から誕生した日本人4人（リク、ユウシ、リョウ、サクヤ）と、韓国人2人（シオン、ジェヒ）からなる6人組ボーイズグループ。無限拡張をコンセプトにさまざまな派生グループを展開しているNCTから最後のグループとしてデビューし、グローバルで高い人気を誇っている。2025年11月からは日本9都市17公演にわたるホール＆アリーナツアー『NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : Our WISH in JAPAN』を開催し全席完売、26年1月14日には日本1stミニアルバム『WISHLIST』をリリースするなど、日本でも大きな注目を集めている。
『NCT WISH 2周年記念！ 〜Happy WISH Day！〜』では、NCTのファン（NCTzen）から事前にSNSで募集したリアルなお悩みにメンバーが向き合う“お悩み相談室”、2年間で培ったグループの絆を試す“ポーズ合わせゲーム”に挑戦。さらに、わさび入りシュークリームや激苦茶などの過酷な仕掛けに対し、ポーカーフェイスを貫く“WISH的人狼ゲーム”も行う。ここでしか見られない体を張ったリアクションや、メンバー同士のわちゃわちゃとした掛け合いが見どころとなる。また、関係者から届いた温かいお祝いメッセージとともに、関係者だけが知るメンバーのマル秘エピソードも次々と解禁する。
真骨頂であるライブパフォーマンスも実施。青春の輝きと痛みをみずみずしく描き出した「Hello Mellow」では、NCT WISHらしい爽やかさと切なさが入り混じるパフォーマンス、“君に襲いかかる悪夢を取り払ってあげよう”という力強いメッセージと、幻想的な世界観が印象的な「Dreamcatcher」を披露する。
【番組カット】仲の良さを発揮！組体操をするNCT WISH
NCT WISHは、オーディション番組『NCT Universe:LASTART（ラスタート）』から誕生した日本人4人（リク、ユウシ、リョウ、サクヤ）と、韓国人2人（シオン、ジェヒ）からなる6人組ボーイズグループ。無限拡張をコンセプトにさまざまな派生グループを展開しているNCTから最後のグループとしてデビューし、グローバルで高い人気を誇っている。2025年11月からは日本9都市17公演にわたるホール＆アリーナツアー『NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : Our WISH in JAPAN』を開催し全席完売、26年1月14日には日本1stミニアルバム『WISHLIST』をリリースするなど、日本でも大きな注目を集めている。
真骨頂であるライブパフォーマンスも実施。青春の輝きと痛みをみずみずしく描き出した「Hello Mellow」では、NCT WISHらしい爽やかさと切なさが入り混じるパフォーマンス、“君に襲いかかる悪夢を取り払ってあげよう”という力強いメッセージと、幻想的な世界観が印象的な「Dreamcatcher」を披露する。