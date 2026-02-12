『ぬ〜べ〜』ゆきめ、水着で猛アピール！不浄霊ミサキ役のキャスト発表 第20話あらすじ＆場面カット解禁
テレビアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第20話「浜辺の雪女」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。作中に登場する不浄霊ミサキ役は、田澤茉純が担当する。
【画像】美樹＆ゆきめ…海で過激な姿に！公開された場面カット
18日放送の第20話は、生徒たちを連れて海に遊びに来たぬ〜べ〜。そこに現れたゆきめは、暑さに弱い雪女であるにもかかわらず、灼熱のビーチでぬ〜べ〜に猛アピールしフラフラに。
一方郷子は、かつてぬ〜べ〜を雪山にさらおうとした彼女にまだ強い警戒心が。距離を詰めてくるゆきめを冷たく突き放す郷子だったが、海水浴中に危険な影に襲われ…。
『地獄先生ぬ〜べ〜』は、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』にて連載された漫画が原作で、鬼の手を持つ霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）こと「ぬ〜べ〜」が、生徒を守るため妖怪や悪霊など怪奇現象と闘う姿を描いた学園ヒーローアクション作品。
学校の怪談や都市伝説などを題材としたストーリーで、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る「ぬ〜べ〜」の勇姿が人気となり、シリーズ累計発行部数2900万部を突破。1996〜97年にかけてテレビアニメが放送され、2014年には主演・丸山隆平（SUPER EIGHT）で実写ドラマ化された。
今回の新作アニメは、1999年発売のOVA『地獄先生ぬ〜べ〜 史上最大の激戦! 絶鬼来襲!!』以来、26年ぶりとなり、物語設定は現代にあわせ変更。第1クールが2025年7月〜9月にかけて放送された。
