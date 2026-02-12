立憲民主党の石垣のりこ参議院議員が１２日、Ｘに投稿。８日のＴＢＳ衆院選開票特番で、高市早苗首相の飲食料品消費税２年０％の公約に疑念を示し、実現できなかった場合の「責任」を問うた太田光に批判が集まっているとして、「できなかった時の責任を問われて当然であり、質問した相手を責めるほうがおかしい」と投稿した。

開票特番では太田が「大変失礼ながら」として責任を聞き、表情を変えた高市首相が「できなかった場合！？」と反応し、「なんか意地悪やなあ！最初からでけへんと決めつけんといてください！」と怒気をにじませて返した。

石垣議員は「例えば、子どもが夢に向かって挑戦しようとしている時に、『失敗した時どうするの？』と聞くのはナンセンスだというならわかる」と切り出し、「しかし、太田氏が質問した相手は、総理大臣。できなかった時の責任を問われて当然であり、質問した相手を責めるほうがおかしい」と指摘した。

別投稿で「仮に、あの立場にいたのが『高市早苗』でなく『野田佳彦』だったとしても責任を問われて当然です」とし、「『誰か』ではなく、『職責』で考えるべき。まして、衆院単独３分の２議席を有する一強体制で、今後、どんな問題法案であっても数の力で可決可能な圧倒的権力を与えたのですから、その責任は極めて重い」と記した。

石垣氏の２投稿には２２００件超のコメントが殺到。「やる前から責任を聞くの？」「聞き方が失礼」「普通の事を当たり前に聞いただけ」「当然」など、激しい賛否や主張がぶつかって大荒れとなっている。