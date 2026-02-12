愛知県の岡崎市民病院で、検査結果を患者に伝えず患者が適切な治療を受ける機会を損なったとして、病院が謝罪しました。

【写真を見る】大動脈瘤の“検査結果”医師が確認せず…患者の70代男性にも伝えず その後死亡 遺族に300万円賠償へ 愛知･岡崎市民病院

（岡崎市民病院 小林靖院長）

「信頼と期待を損ねる結果になりましたこと、おわび申し上げます」

岡崎市民病院によりますと、2020年1月に当時70代の男性患者がCT検査を受けた際、心臓近くに大動脈瘤が見つかったにもかかわらず、担当医師が検査結果を確認せず患者に伝えていませんでした。

2度も検査結果を確認せず…

その10か月後、男性患者は腹痛を訴え救急外来を受診。再び、検査で大動脈瘤が確認されましたが、別の医師も結果を確認せず患者に伝えませんでした。



結果として、男性は2024年12月に大動脈瘤破裂により死亡。

病院は、患者が適切な治療を受ける機会を損なったとして、損害賠償として遺族に300万円を支払う方針を明らかにしました。