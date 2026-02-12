渡辺直美、話題の東京ドームライブにゲスト出演したノブコブ吉村に感謝「愛を感じました」

2月12日放送のフジテレビ系『ノンストップ！』に、渡辺直美がVTR出演。自身が行ったライブにゲスト出演した吉村崇（平成ノブシコブシ）とのエピソードを明かした。

番組では、2月11日に東京ドームにてライブを行った渡辺にインタビューを実施。この中で、渡辺は、「ゲストの皆さんに私は直接お電話をして、『出ていただけませんか？』と」と、総勢22人のサプライズゲストには直接オファーをかけていたことを明かした。

続けて、「吉村さんも快諾してくれて『もちろんだよ！おまえのためなら出るよ！』って言ってくれて、安心だったんですよ」「で、リハーサルの日、本番前日の日になんか、ステージ立った瞬間に『俺、怖いからもうキャンセルしない？』みたいな」と明かした。

さらに、吉村に歌唱をお願いしたシーンがあることにも触れると、「あんまり練習とか多分されない、ぶっつけ本番でガツンってやるタイプなんですけど、いっぱい練習されてました」「すごい愛を感じました」と話しつつ、本番については、「だいぶ（音）外してましたよね。“外している”という笑いが起きてたなと思いましたけど」と振り返った。

最後には、「でも楽しかったですね」「とてもお世話になってますが、本当に次、もし機会があったら、あんまり緊張せずに来ていただきたいな」と笑顔で話していた。