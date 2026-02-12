【侍ジャパン】緊急事態勃発！平良に続き石井離脱で代役は誰に？ネット注目「松山はだめなんかな」「杉山濃厚やな」

井端監督にとっても頭の痛い事態が続いている（C）産経新聞社

また侍ジャパンに激震だ。

侍ジャパンに選ばれている石井大智（阪神）は2月11日に行われた紅白戦でバックアップの際に左ふくらはぎを痛め、緊急降板。12日に「左アキレス腱損傷」と診断され、WBC出場辞退が球団から発表された。

【動画】なんという仲の良さ！真美子夫人が大谷の目を覆う素振りも見せたパレード中の実際の様子

14日からはいよいよ宮崎で侍ジャパンの事前合宿が始まる中、井端弘和監督にとっても頭の痛い事態が続いている。

侍ジャパンのメンバーをめぐっては11日に左ふくらはぎを痛めていた平良海馬（西武）が辞退を決め、代わって藤平尚真（楽天）の追加招集が決まったばかり。

昨季31セーブで自身初のセーブ王に輝いた160キロ右腕の平良の離脱に加え、さらにゲーム終盤を締めることが期待されていた剛腕の離脱。石井は昨季プロ野球記録の50試合連続無失点を記録。自身も初のWBC出場に意欲を示していただけに無念の欠場となった。

ネット上では再びの緊急事態で藤平に続く追加招集候補の選手に関しても「松山はだめなんかな」「杉山濃厚やな」「金丸もありかな」など、中日の絶対守護神、松山晋也や先の予備登録のメンバーにも入ったソフトバンクの杉山一樹、金丸夢斗の名前も取りざたされている。