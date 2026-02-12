SNIDEL HOME×たまごっち 春らしいニュアンスカラーでおうち時間をハッピーに
マッシュスタイルラボが展開するルームウェアブランド「SNIDEL HOME（スナイデル ホーム）」は、バンダイの「たまごっち」との初コラボレーションアイテムをオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）にて、17日正午より先行発売する。また、20日より全国店舗にて発売する。さらに、モデルに櫻坂46・守屋麗奈を起用した企画ページを12日正午より公開した。
世界中で愛されるたまごっちと初コラボレーションする。宇宙からやってきた、ヘンテコカワイイたまごっちのアイテムをデリバリー。たまごっち達がルームウェアをまとい、ルームパーティーを楽しむ特別なひと時を描く。
同ブランドらしい柔らかなニュアンスカラーをメインに愛らしさが溢れるグラフィカルなデザインのニットシリーズや、どこか懐かしい90's風ドットイラストのアイテムを多彩にラインアップする。
■商品詳細（価格は全て税込）
『【たまごっち】ニットカーディガン』10780円
ルームウェアをまとったたまごっち達の絵柄が愛らしいカーディガン。袖には星や雲を描き、カラフルなデザインに仕上げた。
背面にはSNIDEL HOMEのロゴと虹の絵柄を入れ、キャッチーな1枚に。たまごっちデバイスや、月や雲をモチーフにしたオリジナルのボタンもポイント。
『【たまごっち】ニットショートパンツ』7260円
フロントはたまごっちの名前や星のジャガードをアシンメトリーに施し、背面には眠っているつきっちのジャガード、右後ろのポケットにはたまごっちの後ろ姿を刺しゅうした。
ふっくら柔らかなはき心地で、お好みのトップスを合わせて幅広く着回しができるアイテム。
『【たまごっち】ニットプルオーバー』8800円
同シリーズのカーディガンと同じ絵柄を使用したプルオーバー。ラグランスリーブで動きやすいシルエットに仕上げている。
『【たまごっち】ニットパーカー』11880円
胸元にはたまごっちの顔を描いたワッペンと、“S”のサガラ刺しゅう入り。背中にはダブルネームのロゴジャガードを大きく施している。
ファスナーの引き手には、たまごっちデバイスのモチーフを使用し、デザインに遊び心を加えた。
『【たまごっち】ニットヘアターバン』4840円
アイマスクやナイトキャップなど、ルームウェアをまとったたまごっち達を、肌触り柔らかなニットターバンにデザインした。たまごっちの顔を刺しゅうであしらい、リボンターバンやアイマスクなどのグッズを立体的に表現している。
『【たまごっち】ニットルームシューズ』6600円
履き心地の良いニットスリッパ。ふかふかとした立体感のあるアッパーは、たまごっちデバイスをイメージしたサガラ刺しゅう入り。インソールは片方にたまごっちの絵柄、もう片方はロゴを刺しゅうしたアシンメトリーなデザイン。
『【たまごっち】ぬいぐるみチャーム』4950円
たまごっちの顔を刺しゅうであしらい、リボンターバンやアイマスク、ルームウェアなどのグッズを立体的に表現したぬいぐるみチャーム。バッグやポーチなどに付けて、一緒に春のお出かけを。
『【たまごっち】ニットソックス』4180円
たまごっちの絵柄とロゴとスターの絵柄を刺しゅうしたアシンメトリーなデザインのニットソックス。アパレルと同素材の生地を使用しており、足先まで温かく柔らかな素材で仕上げている。
『【たまごっち】スマホストラップ』5720円
たまごっちをビーズでつないだカラフルなスマホストラップ。
それぞれにたまごっちの絵柄入りのプレートとたまごっちデバイスのモチーフ、雲のモチーフをデザインしている。ストラップホルダーは取り外しが可能なので、バッグチャームとしても。
『【たまごっち】ヘアクリップ』4950円
たまごっち達をモチーフにした3個セットのミニヘアクリップ。
台紙にはオリジナルで部屋のイラストを描き、たまごっち達がおうちパーティを楽しんでいるような心ときめくパッケージに仕上げた。前髪やサイドの後れ毛を留めやすいサイズに仕上げている。
『【たまごっち】ニットブランケット』9680円
たまごっちをSNIDEL HOMEのロゴとともにデザインした、全身を包み込める大きさのニットブランケット。絵柄はまめっちとくちぱっち、ふらわっちが並んだAパターンと、みみっち、めめっちといちごっちが並んだBパターンの2種類を用意。
膝掛けやソファのカバーリングなど、幅広いシーンで使える。春の新生活へ向けたギフトにもおすすめ。
『【たまごっち】開襟シャツ』8910円
『【たまごっち】ロングパンツ』8910円
まるっち、まめっち、いちごっちなどの人気なたまごっち達やたまごっちデバイス、アルファベットロゴを散りばめたプリントを全面に施した。SNIDEL HOMEらしく、襟元や裾にさりげなくピコレースをあしらっている。
（C）BANDAI
