◆ミラノ・コルティナ五輪 フィギュアスケート（１２日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１２日＝大谷翔太】 女子の公式練習が行われ、初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が本番リンクで初めての練習に臨んだ。曲をかけての練習で、いきなり大技のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を着氷。練習を終え「楽しかったし、アクセルの調子もすごくよかった。９０％楽しみとワクワクで、１０％が緊張している」と笑顔を見せた。

フィギュアスケートは、６日の団体からスタート。女子はエースの坂本花織（シスメックス）がＳＰ、フリーともに出場し、日本の銀メダル獲得に貢献した。６日のＳＰは、日本の夜の時間帯。まだ日本にいた中井は、練習後に中継を見たといい「正座して見ていました」。緊張を感じながら、国内から応援。日本勢の躍動に「皆さんすごくいい演技をしていたので、勇気を頂いた。自分もあの舞台で輝けるようになりたいと思った」と刺激を受けた。

１０日にミラノ入り。近郊の合宿地、バレーゼに入り「（坂本が）『ワーっ』とハグしてくれたので、すごくうれしかったし、安心感があった」。３大会連続五輪出場の坂本からは、出国前に“持ち物リスト”を送ってもらったと言う。中井は「花織ちゃんは抱き枕を持っていくと言っていて、だから自分も枕を持ってきました」と先輩の助言を参考にした。

女子ＳＰは１７日に行われ、いよいよ五輪デビュー。日本女子４人目となる五輪でのトリプルアクセル成功、そして女子最年少メダル獲得に挑む。２０１０年バンクーバー五輪の浅田真央さんの映像を見て憧れ、始めたフィギュアスケート。夢舞台に立つ１７歳は「一番は、楽しんで終わりたいのが目標。まずはこの五輪の舞台を楽しんで、結果は後からついてくるといいな、と思います」と冷静に意気込みを語った。