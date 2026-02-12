立ち技格闘技「RISE」は12日、都内で「RISE ELDORADO2026」（3月28日、両国国技館）の会見を行った。Super Fight！60キロ契約3分3R延長1Rで、RISEスーパーライト級王者・白鳥大珠（30＝TEAM TEPPEN）と元ONEバンタム級キックボクシング世界王者カピタン・ペッティンディーアカデミー（32＝タイ）が対戦する。

白鳥は2025年3月には麻火佑太郎と第5代スーパーライト級（−65kg）王座決定戦を争い、判定勝ちで2階級制覇を達成した。同11月の「GLORY×RISE LAST FEATHERWEIGHT（65キロ以下）STANDING TOURNAMENT」では笠原弘希に敗れた。恋愛リアリティーショーにも出演し“モテ男”の復帰戦。「去年11月に笠原選手に負けて、今後どうすればいいかなって迷っていた時期があったので、ちょっと女の子にモテようかなっていう感覚でラブパワーキングダムに出て。一旦そっちのチャンピオンを目指そうかなってなってたんですけれど、今回相手がカピタンっていう元ONEのチャンピオンということで、僕自身相当モチベーションも上がっています。ここ倒して、元ONEのチャンピオンということもあってONEにもアピール出来るのかなっていうのがあります。ここを倒したらその先が見えてくるのかなって。トーナメントがありますけれど、そこに負けない試合を見せていきたい」と将来的にONE参戦も見据えていた。