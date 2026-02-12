2児の母・佐田真由美「私の朝ごはんはお弁当の残り物」朝食風景公開に反響「親近感湧く」「美味しそう」
【モデルプレス＝2026/02/12】モデルの佐田真由美が2月12日、自身のInstagramを更新。弁当の残り物を活用した朝食を食べる姿を公開した。
【写真】48歳2児の母モデル「母親あるある」お弁当の残り物活用した朝食
佐田は「＃朝ぼやき」「心配の渋滞」「生きてるって奇跡の積み重ねだね」と添え、室内で撮影した動画を投稿。家族や子育てについての心配を吐露した後、朝ごはんを食べる姿を披露した。投稿では「私の朝ごはんはお弁当の残り物」と記しており、佐田の手にした器には葉物野菜と肉を合わせて手作りされたおかずが入っている。
この投稿は「優しいごはん」「母親あるある」「ほっこりする」「美味しそう」「親近感湧く」と反響を呼んでいる。
佐田は2008年10月1日、クリエイターの野村訓市氏と結婚。2009年4月6日に第1子女児、2010年11月4日に第2子女児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆佐田真由美「お弁当の残り物」活用した朝食風景披露
◆佐田真由美の投稿に「親近感湧く」と反響
