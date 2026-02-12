熊田曜子、娘たちとの親子密着3ショットに「めっちゃ仲良し」「相変わらず可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/12】タレントの熊田曜子が、2月12日までに自身のInstagramを更新。娘2人との親子ショットを公開した。
【写真】43歳美人タレント「可愛すぎる」娘との親子密着3ショット
熊田は「2月13日 金曜日 原宿にOPENする『kawaiimonsterland』へ行ってきたよ」と2月13日にグランドオープンするアミューズメントパークを訪れたことを報告。「お店の真ん中にメリーゴーランドみたいなステージがあって そこで開催される歌やダンスのショーや 見た目も可愛くて美味しいお食事やスイーツ 体験型のゲームやクレーンゲームなどなど 楽しいが詰まった空間だったよ」と記し、鮮やかなイエローのモンスターのような人形を背に撮影した写真を投稿した。
白のニーハイソックス姿で笑顔を見せる熊田の両隣に娘たちが並ぶ仲睦まじい親子ショットを披露し、娘たちが食事やゲームを楽しむ様子も載せ、「子供達も夢中になってて『また行きたい』って」とつづっていた。
この投稿は「3人とも楽しそう」「めっちゃ仲良し」「相変わらず可愛すぎる」「世界観に溶け込んでる」と反響を呼んでいる。
熊田は、2012年4月に一般男性と結婚し、同年12月に第1子となる長女、2015年10月に次女、2018年6月に三女が誕生。夫は2021年5月18日に熊田への暴行容疑で警視庁に逮捕された。20日の送検後に釈放されたが、同月に離婚を決意したことを発表。そして2023年4月21日、所属事務所を通じて離婚が成立したことを発表した。（modelpress編集部）
◆熊田曜子、娘たちとの親子ショット披露
◆熊田曜子の投稿に「めっちゃ仲良し」と反響
