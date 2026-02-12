1児の母・元Juice＝Juiceメンバー、子どものお食い初めショット公開「優しいママの顔」「着物姿が上品で素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/02/12】ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・Juice＝Juiceの元リーダーでタレントの宮崎由加が、2月12日までに自身のInstagramを更新。子どものお食い初めショットを公開した。
【写真】31歳元ハロプロ「愛情が伝わってくる」着物姿で子どもを抱っこ
宮崎は「久しぶりの更新になっちゃった！」「毎日楽しく過ごしてるよ」と近況を報告。「お食い初めの時の写真だよ〜」とつづり、日本庭園に臨む部屋でお食い初め膳を前に撮影した親子写真を投稿した。着物を身にまとった宮崎が、腕に抱いた子どもを愛おしそうに見つめる姿が収められている。
この投稿は「優しいママの顔」「お子さんへの愛情が伝わってくる」「着物姿が上品で素敵」「温かい雰囲気で幸せな気持ちになる」と反響を呼んでいる。
宮崎は2013年2月にJuice＝Juiceのメンバーに選出。2019年にグループ及びハロー！プロジェクトから卒業した。プライベートでは、2023年8月に一般男性との結婚を発表。2025年6月2日に妊娠を公表し、同年9月8日に自身のInstagramを通じて第1子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
