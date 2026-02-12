2026年2月11日放送のバラエティー番組「あちこちオードリー」（テレビ東京）は相方の若林正恭さんが体調不良で欠席、急遽春日俊彰さんが代理MCを務める緊急事態となった。春日さんは「330回目で初めて（MCの席に）座りますよ」と緊張気味だ。

M-1は「ライブから遠ざかる人間が出れる大会じゃない」

この日は「本当は言いたかったけど、ギリで飲み込んだ言葉発表会」、話題はM-1である。

AマッソのむらきゃみさんがM-1シーズンに相方の前で飲み込んだ一言は「M-1ラストイヤー、出たかったなあ」。春日さんがその真意を聞く。

「飲み込みました。まず（僕は）ネタを書いていないんで、そんな発言権がない。賞レースに向けてライブとかも、めっちゃ出てたわけでもない。総合的判断で飲み込んだ言葉です」と説明した。

そこを相方の加納さんがフォローする。

「宮下草薙もめっちゃ分かると思うけど、結構テレビ出させていただいたりして、ライブから遠ざかる人間が出れる大会じゃなくなっている。もう目ん玉がMになっているような人間しか出れない」

お笑いの世界の厳しい一面を表す言葉に出演者もうなずいた。

草薙はなぜ「今年でラストイヤーにします」と言ったのか

春日さんも腕組みをして「我々も、どうだったかな」と振り返る。オードリーは2008年のM-1グランプリ準優勝を果たし、2009年は出場しなかった。

「準優勝までしているし、結構盛り上がったから（出場まで至らなかった）。大変だしね、あの空気感にいるというのが。2008年にめちゃくちゃ忙しくなった。ライブとか出られなくて、出ていないと（M-1でやるのは）厳しいから」と春日さんは話した。

そして、宮下草薙はどお？と振る。

宮下兼史鷹さんは「去年出たんですよM-1。演じた後のインタビューで草薙（航基さん）が『今年でラストイヤーにします』と言ったんですよ」と言う。

宮下さんが「まだ5回出られる」と話すと、草薙さんが「皆さんと似たような感じだけど、ちょっと離れていて久しぶりに出ると、よく分からない面白いネタやっている若手が出ている。以前は『こうやって作ったんだろうな』と何となくわかった。（今は自分は）全く分からない。『終わったんだな、自分は』と。もう新しい、僕らよりも下の人の大会だなと思う」と話した。

宮下草薙が結成されて今年で10年。ネガティブがウリの草薙さんならではのコメントではあるが、まだ老け込む年ではないだろう。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）