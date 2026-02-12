【ミニストップ】大粒フローズンブルーベリー使用「ブルーベリーヨーグルトパフェ」発売、ブルーベリー2倍の得盛タイプも同時登場

ミニストップは、「ブルーベリーヨーグルトパフェ」および「得盛ブルーベリーヨーグルトパフェ」を、2月13日(金)より、全国のミニストップ店舗で発売する。価格は税込594円。

今回で3回目の発売となる「ブルーベリーヨーグルトパフェ」は、朝･昼･夜いつでも楽しめるように開発された、さっぱりとした味わいのパフェ。「得盛ブルーベリーヨーグルトパフェ」は、ブルーベリーを2倍使用したボリュームタイプとなっている。

【画像を見る】ブルーベリーの量が２倍… 「得盛ブルーベリーヨーグルトパフェ」の画像を見る

パフェの下層には、酸味と甘みのバランスがとれたカナダ産「ブルークロップ」の大粒フローズンブルーベリーを使用。上層のブルーベリーソースは、皮の渋みや青みを加えることで、ブルーベリー本来の甘さと香りに近づけている。

ヨーグルトには、北海道十勝産原料を使用した「明治 北海道十勝ミルクきわだつヨーグルト」を採用し、ほんのりとした甘さと口どけの良さで、ブルーベリーや北海道ミルクソフトとの相性を高めた。

〈価格一覧(持ち帰り時の税込8%で表示)〉

ブルーベリーヨーグルトパフェ : 550円(税込594円)

得盛ブルーベリーヨーグルトパフェ : 750円(税込810円)

〈ミニストップアプリでは32円引きクーポン配信〉

2月13日(金)から2月26日(木)まで、ミニストップアプリにて「ブルーベリーヨーグルトパフェ」本体価格より32円引きクーポンを配信する。利用にはミニストップアプリの登録、クーポンの取得･提示が必要。

※得盛ブルーベリーヨーグルトパフェは対象外。